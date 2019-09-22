Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Youtube'da o kural değişiyor!
Youtube'da o kural değişiyor!
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20 yıl önce başlıyor
Alzheimer hastalığı ilk belirtilerden 20...
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel eser
Çocuk piyanistten iklim değişikliğine özel...
Savant sendromu nedir?
Savant sendromu nedir?
Tesadüfen bulunan yeni 'en siyah cisim' ışığın yüzde 99,995'ini emiyor
Buluş bir sanatçı sayesinde keşfedildi

ADES eğitimi ve sınavının ikincisi 19 Ekim’de

22 Eylül 2019 Pazar 10:36
ADES eğitimi ve sınavının ikincisi 19 Ekim’de

Amatör Denizci Eğitim ve Sistemi ile ilgili eğitim ve sınavın ikincisi 19 Ekim’de yapılacak.

Lefkoşa’da Yakın Doğu Üniversitesi Büyük Kütüphane’de bulunan 4 numaralı salonda yer alacak eğitim  saat 10:00’da başlayacak. Sınav saati ise saat 13.00.

Sınava katılıp Amatör Denizci Belgesine sahip olmak isteyenlerin, en geç 16 Ekim Çarşamba günü mesai bitimine kadar https://bit.ly/2lUOivm bağlantısı aracılığıyla çevirim içi kayıt yaptırmaları, yine internet sitesinde bulunan kayıt formunu doldurup [email protected] adresine e-posta yoluyla PDF veya JPEG formatında göndermeli veya şahsen Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığına iletmeleri gerektiği belirtildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, eğitim ve sınavla ilgili bilgiler şöyle aktarıldı:

“2. ADES’e katılım için kayıt yapanlar, 19 Ekim Cumartesi günü eğitim ve sınavın yapılacağı yere 2 adet vesikalık fotoğraf, kimlik kartının aslı ile fotokopisi ve sürüş ehliyetinin aslı ile fotokopisi getirmeleri gerekmektedir. Katılımcı 18 yaşından küçük ise, yukarıda talep edilen belgelerin yanında sağlık raporu da getirmeleri gerekmektedir.

19 Ekim 2019 Cumartesi günü düzenlenecek olan ADES, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Özel Danışmanı, Emekli Deniz Kurmay Yarbay ve Deniz Hukukçusu Ali Kurumahmut, TC Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı yetkililerinin katılımıyla gerçekleşecek. 

13 TEMMUZ’DAKİ EĞİTİM VE SINAVA KATILANLAR 1 EKİM’DEN İTİBAREN BELGELERİNİ ALABİLECEK

Bu arada 13 Temmuz 2019’da Gazimağusa Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ADES eğitim ve sınavına katılanlar, Amatör Denizci Belgelerini,  1 Ekim 2019 Salı günü itibarıyla mesai saatleri dahilinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan alabilecektir.

ADES’e katılıp belge harcı ödemesi yapamayanlar için oluşturulan “ödeme kodları” (C kodları) bakanlığımızın internet sitesinde yayınlanmıştır.

ADES eğitim ve sınavına katılıp, belge harcı yatıramayanlar, https://bub.gov.ct.tr/Portals/27/KKTC%20CKOD.pdf bağlantısından “ADES BELGE HARCI C KODU/EKSİK EVRAK LİSTESİ”ne ulaşıp isminin karşısında yazan “C kodunu” kullanarak, KKTC’de bulunan herhangi bir Halkbank şubesi veya Halkbank İnternet Şubesinden ödeme yapabileceklerdir. Aynı listede başvuru formu ibraz etmeyen katılımcılar da belirtilmiştir.

Başvuru formu eksik olan katılımcılar ise https://bub.gov.ct.tr/Portals/27/denizci_1_1.pdf bağlantısndan başvuru formu çıktısı alıp istenilen bilgileri yazdıktan sonra, [email protected] adresine e-posta yoluyla PDF veya JPEG formatında göndermeli veya bakanlığımıza şahsen getirmelidir.

Amatör Denizcilik Eğitimi ve Sınavına katılan ancak başvuru formu ibraz etmeyen ve/veya belge harcı ödemeyenler, belgelerini alabilmeleri için eksik belgeleri tamamlamak zorundadırlar.  Başvuru formu ve/veya banka dekontu eksik olanlara belgeleri verilmeyecektir.

Her 25 kişiden birinin amatör denizci olması hedefiyle yapılan eğitim ve sınav sonucunda Amatör Denizci Belgesi’ne sahip olanlar, 24 metre uzunluğa kadar özel motorlu tekneleri kullanma ehliyetine sahip olacaktır.”

banner22
Anahtar Kelimeler:
Amatör Denizci Eğitim Ve SistemiADESHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dikkat elektrik kesintisi olacak!
Dana: Stadyum, güzel bir spor alanı haline getirilecek
Dana: Stadyum, güzel bir spor alanı haline getirilecek
Bir Rum Bedis Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi
Bir Rum Bedis Plajı’nda boğularak yaşamını yitirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim