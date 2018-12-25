Adli Tıp Birimi yarın açılıyor

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin merkez 112 komuta merkezi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin’nin açılışı yarın yapılacak.

Açılış saat 13.00’da Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilecek.