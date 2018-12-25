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Adli Tıp Birimi yarın açılıyor

25 Aralık 2018 Salı 12:30
Adli Tıp Birimi yarın açılıyor

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Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, KKTC’nin merkez 112 komuta merkezi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin Adli Tıp Birimi’nin açılışı yarın yapılacak.

Açılış saat 13.00’da Sağlık Bakanı Filiz Besim tarafından Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Adli Tıp Birimi
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Doğru Söz 2018-12-25 12:38:35

Kadere bak. Bulamaç derler ya, işte öyle bir şey. 1974 Barış Harekâtı barış da getirdi adli sağanağı da. Belki da 1974 öncesinde Poliste Adli Şube bile yoktu. Bugün muhteşem barış ortamında hastahanemizde Adli Tıp Birimimiz var. Bayağı bir yol aldı!

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