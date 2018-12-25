Adli Tıp Birimi yarın açılıyor

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Kadere bak. Bulamaç derler ya, işte öyle bir şey. 1974 Barış Harekâtı barış da getirdi adli sağanağı da. Belki da 1974 öncesinde Poliste Adli Şube bile yoktu. Bugün muhteşem barış ortamında hastahanemizde Adli Tıp Birimimiz var. Bayağı bir yol aldı!