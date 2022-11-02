Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz dinlendi...

Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz, Girne Kaza Mahkemesi’nde devam eden tahkikat duruşmasında Savcı Ali Hidayet’in Halil Falyalı ve Murat Demirtaş’ın otopsileriyle ilgili sorularını yanıtladı. Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı’nın vücudunda 24 adet ateşli silah mermi çekirdeği yarası tespit ettiğini, bu mermi çekirdeklerinin beşinin kafa ve karın içine girerek öldürücü nitelikte yaralanmalara neden olduğunu ifade etti.

OLAY YERİNDE CAN VERDİ…

Deniz, Falyalı’nın vücudundan 11 adet ateşli silah mermi çekirdeği ve parçalarını otopsiden sonra polise teslim ettiğini söyledi. Suikasta uğrayan Kıbrıslı Türk İş insanı Halil Falyalı’nın ölüm sebebini raporladığını belirten Deniz, Falyalı’nın, beyin dokusu, beyincik ve omurilik yaralanması, kafa kemikleri parçalı kırıkları, beyin doku yaralanması, iç organ yaralanmaları ve iç kanama neticesinde hayatını olay yerinde kaybettiğini tespit ettiğini söyledi.

DEMİRTAŞ’IN KAFATASINDA AŞIRI DEFORMASYON…

Falyalı’nın şoförü Murat Demirtaş’ın otopsi ve ölüm raporuyla ilgili de açık ifade veren İdris Deniz, Demirtaş’ın vücudunda 9 adet ateşli silah mermi çekirdeği yarası olduğunu söyledi. Deniz, Demirtaş’ın kafatasında aşırı derecede deformasyon yani şekil bozukluğu olduğunu, kemik kırıklarıyla doku kayıplarını dikkate alarak birden fazla ateşli silah mermi çekirdeği giriş ve çıkışı olabileceğini değerlendirdi. Deniz, Demirtaş’ın ölüm nedenini ise ateşli silah yaralanması sonucu kafa kemikleri parçalı kırıkları, beyin doku yaralanması, iç organ yaralanmaları, iç ve dış kanamalar olduğunu kaydetti.

Tahkikat duruşması 3 Kasım saat 13.30’a ertelendi.