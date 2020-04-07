Adli Tıp Uzmanı İdris Deniz: “Evde ölümlerde covid-19 tespiti yok”

GÜRKUT, “ENDİŞELERİMİZDE HAKLI ÇIKTIK”… “İnsanların covid-19 bulaşı korkusuyla tedavilerini ihmal ettiğini biliyoruz. Kronik hastalığı olup düzenli tedavi olması gereken diyaliz ve kanser hastalarının virüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmeyerek tedavilerini sürdürmediklerini biliyoruz” şeklinde konuşan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Burhan Nalbantoğlu’nun kapasitesini kaldıracak başka bir hastane olmadığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olması halinde sadece covid-19 nedeniyle değil başka sebeplerle de insanlarımızı kaybedeceğimizi açıklamıştık” şeklinde konuştu.

Ülkemizde son bir ay içerisinde meydana gelen 65 yaş üzeri ‘evde ani ölüm’ vakalarıyla covid-19 şüphelerine açıklık getiren Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, covid-19 virüsünün dünya genelinde, kronik hastalığı olan ve 65 yaş üzeri kişilerde semptom göstermeden ani ölümlere neden olduğuyla ilgili bilimsel gerçekliğin dikkate alındığını vurguladı. Bu nedenlerle ülkede meydana gelen ‘ani ölüm’ vakalarına rutin olarak gerçekleştirilen otopsi işlemlerinde covid-19 tespitinde kullanılan PCR testinin de yapıldığını açıkladı.

DENİZ, “COVID-19 TESTLERİNİ DE YAPIYORUZ”

Adli Tıp Uzmanı Dr. İdris Deniz, coronavirüs salgınının ülkede görülmeye başladığı günden bu yana ülkede gerçekleşen ani ölüm ve evde ölüm vakalarının yüzde 90’ına covid-19 testi yaptıklarını açıkladı.

HABERCİ’nin konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Dr. İdris Deniz, “Şu ana kadar evde ölümlerin yüzde 90’ına test yaptık ve sonuçları negatif çıktı. Vakanın ölüm nedenini belirlemek için otopside doku örnekleri alırken, her ihtimale karşı, vefat eden kişide coronavirüs semptomlarından biri ya da bir kaçı varsa mutlaka örnek alıp de PCR testi de yaptırıyoruz” diyerek kimseyi riske atmamak adına ve şüphelere mahal vermemek adına her ihtimalin değerlendirildiğini vurguladı.

“EVDE ÖLÜMLERDE BİR ARTIŞ SÖZ KONUSU DEĞİL”

Salgın hastalık riskinden dolayı insanların evlerinden çıkmak istemediklerini, tedavilerini aksattıklarını ifade eden Dr. İdris Deniz, “Evde ölümler her zamankinden fazla değil, hastanede ölüm olaylarında azalma olduğu bu dönemde evdeki ölüm oranlarında bu artış dikkat çeken bir durum değil. Bizim yaptığımız aylık ortalama otopsi işlemlerinde bir artma ya da azalma söz konusu değil. Bu ölüm vakaları da zaten hastalık takibinde olan ve hikâyesi bilinen kişilerdi. Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin boşaltılmasının ardından bazı hastalar çevre hastanelerine gönderildi, bazı hastalar ise evlerinde takip ediliyor” şeklinde konuştu.

GÜRKUT, “İNSANLAR HASTANEYE GİTMEYE KORKUYOR”

Ülkede, son bir ayda 65 yaş ve üzeri toplamda 9 kişinin evlerinde ‘ani ölüm’ neticesinde hayatını kaybetmesi konusunda açıklamalarda bulunan Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, “Evde ölümlerin hepsi şüpheli ölüm olduğu için otopsi işlemleri yapılır ve gerekli numuneler alınarak tüm testler yapılır” dedi. “İnsanların covid-19 bulaşı korkusuyla tedavilerini ihmal ettiğini biliyoruz. Kronik hastalığı olup düzenli tedavi olması gereken diyaliz ve kanser hastalarının virüs korkusu nedeniyle hastaneye gitmeyerek tedavilerini sürdürmediklerini biliyoruz” şeklinde konuşan Gürkut, kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın hastalıklarının kötüleşmesinden hatta can kaybı yaşanmasından endişe duyduklarını da vurguladı.

“ENDİŞEMİZDE HAKLI ÇIKTIK”

Burhan Nalbantoğlu’nun pandemi hastanesi olmasına karşı çıkmamızın sebebi de buydu” diyen Özlem Gürkut, “Burhan Nalbantoğlu’nun kapasitesini kaldıracak başka bir hastane olmadığını ve Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin pandemi hastanesi olması halinde sadece covid-19 nedeniyle değil başka sebeplerle de insanlarımızı kaybedeceğimizi açıklamıştık” şeklinde konuştu.

Kaynak : Kıbrıs Haberci