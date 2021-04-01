ADRESE TESLİM!

Akaryakıt İhalesi geçtiğimiz akşam Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından aniden iptal edildi!..

Peki, neden?

Arıklı ısrar ve inatla “TPIC bize uygun fiyata yakıt getirecek” diyor!..

İhalenin keşif bedeli 28 Dolar!..

Benim dün itibarıyla elde ettiğim bilgiye göre TPIC 34 Dolar’a bu işi yapacak!..

Yani ton başına keşif bedelinden 6 Dolar fazla bir fiyata!..

Oysa ihale gerçekleşse 28 Dolar’ın altında teklif verecek olan şirketler vardı!..

Arıklı da bunu bildiği için geçtim 28 Dolar’ı, 30 Dolar’ın bile altına inemeyen TPIC’e işi vermek için ihaleyi iptal etti!..

Bu ihale iptaliyle sadece tek seferde zararımız 144 Bin Dolar!..

Ki ben bu hesabı keşif bedeli üzerinden yapıyorum!..

Herhangi bir şirket keşif bedelinin altında teklif attığında bu zarar daha da vahim bir hal alıyor!..

Şimdi bana birisi çıkıp Arıklı’nın ağzından düşürmediği “İhalelerde vurgun” söyleminin resmini çizebilir mi?

Bana göre önümüzdeki resim bu anlamda resmen ödüllük!..

Üstelik TPIC bu akaryakıtı daha önce belirlenmiş rafinerinden almayacak!..

Gemiden gemiye yükleme yapacak!..

Ki daha önce Venezuela’dan alınmış yük yasadışı olduğu için Orta Amerika’da bekletilmiş, KIB-TEK’in kriterlerine uygun olmadığı için kabul edilmemişti!..

Bahse konu ambargolu ülkenin yükünü taşıyan gemi ne gariptir ki ortadan kaybolmuş durumda!..

Yani yasaklı bir ülkenin gemisi, taşıdığı kaçak yakıtla birlikte aniden görünmez oldu ve demiri Akdeniz’e attı!..

Ne garip bir tesadüftür ki, TPIC de gemiden gemiye yüklemeyi Akdeniz’de, Sicilya Adası’nın Augusta şehrinde yapacak!..

Tamamen tesadüf değil mi?

-Yakıtın geldiği yer belirsiz!..

-Kalitesi bilinmiyor!..

-Herhangi bir rafineri ile bağlantısı yok!..

Ve Arıklı bizlere kalkıp hala, “KIB-TEK’teki vurguna son vermek için TPIC ile anlaştım” diyor!..

Biz de bunu yiyeceğiz öyle mi?

Yahu vurgunun babası bu babası!..

Hani izahı olsa izah beklersin ama gerçekler de rakamlar da ortada!..

Bir bakan bu ülkede istediği şirkete ihale kazandırmak için ihaleyi iptal etti ve adrese teslim bir şekilde istediği şirkete “Bu iş senin” dedi!..

Hem de keşif bedelinin üzerinde bir rakama!..

En az 144 Bin Dolar zararına!..

Nokta.