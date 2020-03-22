“AF tam da şimdi!”

Ülkemizde korona virüsün görülmesinin ardından devlet art arda tedbirler aldı. Cezaevinde bulunan hükümlüler ve hükümlü aileleri yaşanan süreçten dolayı tedirginlik yaşıyor. Avukat Barış Mamalı kişisel sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak af gelmesi gerektiğini vurguladı.
Mamalı’nın paylaşımı şu şekilde:
Bu Virüs Cezaevine Ulaşırsa Siz O Zaman Görün Salgını. Orada 500 Kişi Var.
"AF Tam Şimdi"
Tecavüzcüler... Katiller... Sübyancılar... VAR.
Hotelllerde kaç kişi var karantinada be ya.!
Salgından değil AHLAK erezyonu...
Oğlum sen hiç utanıyonmu. Para yedin galibam.
Hapishaneye giriş çıkışlar minimum olsun açık görüş olmasın ilaçlama olsun.
Hafif suçluların cezası ertelenebilir.
Ceza evi içerdekide suçlu hepsini nasıl salarsiniz katil i mi salacaksiniz insanların arasına olmaz olamamalı tecavüzcü sapık onuda mi salacaksınız ... hayır onların da sağlık Hakkı varsa orada korunacaklar korunmanın yolu öyle bulunmalı
Kafayi yedin be sen ne affi be kimlere af acikla biraz lafa bak be afmis
Senin bu dediğin geri kalmış ülkelerde olur, İran, Irak, Suriye...