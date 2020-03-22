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“AF tam da şimdi!”

Avukat Barış Mamalı’dan af çağrısı

22 Mart 2020 Pazar 10:39
1335 Okunma
“AF tam da şimdi!”

Ülkemizde korona virüsün görülmesinin ardından devlet art arda tedbirler aldı. Cezaevinde bulunan hükümlüler ve hükümlü aileleri yaşanan süreçten dolayı tedirginlik yaşıyor. Avukat Barış Mamalı kişisel sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak af gelmesi gerektiğini vurguladı.

Mamalı’nın paylaşımı şu şekilde:

Bu Virüs Cezaevine Ulaşırsa Siz O Zaman Görün Salgını. Orada 500 Kişi Var.

"AF Tam Şimdi"

Anahtar Kelimeler:
HapishaneLefkoşa HapishanesiKoronavirüsCoronavirüsBarış MamalıCezaevi
Yorumlar
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Zarif 2020-03-22 11:16:45

Tecavüzcüler... Katiller... Sübyancılar... VAR.

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Zarif 2020-03-22 11:20:18

Hotelllerde kaç kişi var karantinada be ya.!

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Ahmet 2020-03-22 11:21:38

Salgından değil AHLAK erezyonu...

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Fatma Beyazı 2020-03-22 11:24:10

Oğlum sen hiç utanıyonmu. Para yedin galibam.

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Halil 2020-03-22 11:41:31

Hapishaneye giriş çıkışlar minimum olsun açık görüş olmasın ilaçlama olsun.
Hafif suçluların cezası ertelenebilir.

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Esra 2020-03-22 11:50:45

Ceza evi içerdekide suçlu hepsini nasıl salarsiniz katil i mi salacaksiniz insanların arasına olmaz olamamalı tecavüzcü sapık onuda mi salacaksınız ... hayır onların da sağlık Hakkı varsa orada korunacaklar korunmanın yolu öyle bulunmalı

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Cenk 2020-03-22 12:35:26

Kafayi yedin be sen ne affi be kimlere af acikla biraz lafa bak be afmis

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Sude 2020-03-22 12:00:59

Senin bu dediğin geri kalmış ülkelerde olur, İran, Irak, Suriye...

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