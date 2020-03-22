“AF tam da şimdi!”

Ülkemizde korona virüsün görülmesinin ardından devlet art arda tedbirler aldı. Cezaevinde bulunan hükümlüler ve hükümlü aileleri yaşanan süreçten dolayı tedirginlik yaşıyor. Avukat Barış Mamalı kişisel sosyal medya hesabından bir çağrı yaparak af gelmesi gerektiğini vurguladı.

Mamalı’nın paylaşımı şu şekilde:

Bu Virüs Cezaevine Ulaşırsa Siz O Zaman Görün Salgını. Orada 500 Kişi Var.

"AF Tam Şimdi"