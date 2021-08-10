Afet - Acil Durum Yönetimi Komitesi Saner Başkanlığı'nda toplandı.

Başbakanlık Müsteşarı Hüseyin Amcaoğlu Başbakan Saner'e çalışmalarıyla ilgili bilgi aktararak, komitenin afet-acil durumlara yönelik bir istişare gerçekleştirmekte olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, geçtiğimiz günlerde yaşanan Karşıyaka’daki yangına ilişkin olarak tespitler yaptıklarını, aldıkları raporlar doğrultusunda eksiklerin giderilmesi için çalışmaları hızlandırdıklarını, ayrıca benzeri durumlarda daha da iyi organize olma konusunu değerlendirdiklerini anlattı.

Çalışmalarla ilgili bilgi alan Başbakan Ersan Saner de, geçen hafta meydana gelen orman yangını esnasında bölgede bulunduğunu, çalışmaları yakinen takip ettiğini hatırlattı.

Saner, komitenin hızlı bir şekilde organize olarak yangının fazla büyümeden kontrol altına alınmasında büyük çaba ortaya koyduğunu gördüğünü anlattı.

Olaylara daha etkin müdahale için tüm ilgili birimlerin bir araya gelip tespitler yapmasının önemli olduğuna işaret eden Başbakan Saner, “Dev yangınlar, seller, afetlere tanıklık ediyor ve dünyada artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diye üzülüyoruz" dedi.

3 yıl önce yaşanan sel olayında 4 gencin yitirilmesinin acısının hala yüreklerinde olduğunu hatırlatan Saner, önlem alma konusunda artık daha da dikkatli olmak gerektiğini vurguladı.

Afetlere ve yangınlara karşı mücadelede devlet- vatandaş işbirliğinin değerine ve önemine vurgu yapan Başbakan Saner, çalışmalar esnasında yetersiz kalınan noktalarda gerekirse vatandaştan da yardım alınması gerektiğini söyledi.

Başbakan Saner, “Devlet olarak kısa zamanda organize olabilmek daha büyük felaketlerin önlenmesine yardımcı olacaktır” dedi.

Geçen hafta meydana gelen yangın olayında Sivil savunma ekiplerine, güvenlik güçlerine, itfaiye ekipleri ve yerel yönetimler ile duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Başbakan Saner, bu yangın esnasında tankeri ile su satmaya giden bir vatandaşın yangınla beraber hemen olay yerine intikal ederek Orman Dairesi’ne yardımcı olmasından çok duygulandığını ifade etti.

Yüksek gerilim hatlarında oluşabilecek tehlikeler ve tedbirlerin de ele alınmasının önemine de dikkat çeken Başbakan Saner, çalışmaya katkı koyan herkese teşekkür etti.

Anavatan Türkiye’deki son yangın olayında yardımcı olmak üzere KKTC’den ekiplerin gönderilmesi üzerine TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile yaptıkları telefon görüşmesini de aktaran Başbakan Saner, Cumhurbaşkanı yardımcısı Oktay’ın KKTC’yi yanlarında hissetmenin kendileri için çok önemli olduğunu söylediğini paylaştı.