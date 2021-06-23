Afet mi Denktaş mı Tartışması Sürüyor

Çiğdem AYDIN - ÖZEL HABER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koltuğuna DP’li olan bir diğer isim Serdar Denktaş için baskı artıyor.

Geçmişte Maliye Bakanlığı , Başbakan Yardımcılığı gibi zor görevler üstlenen Denktaş için İş dünyası harekete geçti. Serdar Denktaş’ın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olmasını isteyen iş insanları çalışma hayatında kritik bir bakanlık olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının özellikle zor dönemden geçen ülke için en iyi isim olacağını belirtiyor.

Gündem Kıbrıs’a ulaşan iş çevreleri “pandemi sürecinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının iş dünyası ve emekçiler için ciddi bir bakanlık olduğunu, çalışma barışının dengeli ve deneyimli bir isme emanet edilmesi gerektiğini söylüyor”

Bakanlık için adı geçen Afet Özcafer’in de iyi bir siyasetçi ve bankacı olduğunu söyleyen iş çevreleri önümüzde seçim var önce halktan onay alıp vekil olmalı kendini biraz daha topluma göstermeli kritik bir dönemde kritik bir görev için kriz yönetiminden anlayan isim olan Serdar Denktaş’ın tecrübesine dikkat çekiyor.