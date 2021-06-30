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Afet Özcafer'den, Denktaş'a sitem

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer, BRT’de ‘Görüş Farkı’ adlı programa katıldı.

30 Haziran 2021 Çarşamba 21:27
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Afet Özcafer'den, Denktaş'a sitem

Özcafer, DP Milletvekili Serdar Denktaş’ın, Koral Çağman’ın istifasının ardından boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevine YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nu önermesine sitem etti.

“Denktaş, kendi ağzından duymasam da nasıl YDP’li vekile bakanlık teklif edebiliyor? Anlamış değilim” diyen Özcafer, beğenilse de beğenilmese de parti içinde bir hiyerarşi olduğunu vurguladı.

"ATAMAYI PARTİ GENEL BAŞKANI YAPAR"

Parti genel başkanının atama yapabileceğini, Başbakan ve Cumhurbaşkanı’nın da onaylayacağını dile getiren Özcafer, “Denktaş, siyasette oldukça tecrübeli, DP’nin kurucusu, benim de çok değer verdiğim birisidir. Bunu nasıl yapar?” diye sordu.

"YÜREKTEN YARALANDIM"

Konuyla ilgili kırgınlığını dile getiren Özcafer, “Yürekten yaralandığım daha büyük bir olay olmamıştır” dedi.

Özcafer, son günlerde yaşananların, siyasetin ne kadar büyük bir erozyana uğradığının göstergesi olduğunu aktardı.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

Anahtar Kelimeler:
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer
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