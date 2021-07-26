DP Genel Sekreteri Afet Özcafer yarın saat 11:00'de Eziç Lefkoşa'da yapacağı basın toplantısında Demokrat Parti'den istifasını açıklayacak.
Özcafer, basın toplantısında istifa nedenine ilişkin detayları da paylaşacak.
Kaynak : Kıbrıs Time
Afet Özcafer DP'den istifa ediyor...
DP Genel Sekreteri Afet Özcafer yarın saat 11:00'de Eziç Lefkoşa'da yapacağı basın toplantısında Demokrat Parti'den istifasını açıklayacak.
Özcafer, basın toplantısında istifa nedenine ilişkin detayları da paylaşacak.
Kaynak : Kıbrıs Time