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Afet Özcafer DP'den istifa ediyor!

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Afet Özcafer DP'den istifa ediyor...

26 Temmuz 2021 Pazartesi 11:37
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Afet Özcafer DP'den istifa ediyor!

DP Genel Sekreteri Afet Özcafer yarın saat 11:00'de Eziç Lefkoşa'da yapacağı basın toplantısında Demokrat Parti'den istifasını açıklayacak.

Özcafer, basın toplantısında istifa nedenine ilişkin detayları da paylaşacak. 

Kaynak : Kıbrıs Time

Anahtar Kelimeler:
Afet Özcafer
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