Afet Özcafer'e Tepki Büyüyor

Gündem Kıbrıs/ ÖZEL

Demokrat Parti'nin boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için önermeyi düşündüğü DP Genel Sekreteri Afet Özcafer'in son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Mustafa Akıncı'ya yakın durması hükümet içinde krize neden oldu. YDP'den istifa eden Bertan Zaroğlu, bu Afet Özcafer ismine karşı çıkarken UBP içinden de Özcafer'e tepkili bakan ve vekillerin olduğu bilgisi geliyor...

Gündem Kıbrıs'a konuşan UBP bir yetkili, hükümet krizi istemiyoruz ama bu isme UBP içinden çok büyük tepki olduğu da bir gerçek. Geçmişte UBP'ye yönelik sözleri, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Akıncı için oy istemiş birisinin UBP'nin büyük ortağı olduğu bir hükümet'te bakan olarak görev yapması kabul edilebilir değildir.

Umarım DP bu noktada en doğru kararı verir ve hükümet yoluna devam eder dedi.