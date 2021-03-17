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Afet Riskini Azaltma Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB), TC İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (TC AFAD) ev sahipliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “Afet Riskini Azaltma (DRR) 8. Bakanlar Konferansı”na gözlemci üye olarak katıldı.

17 Mart 2021 Çarşamba 17:10
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Afet Riskini Azaltma Bakanlar Konferansı Gerçekleştirildi

SSTB’ndan verilen bilgiye göre, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından düzenlenen konferansa, KKTC Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı TC AFAD’tan gelen davet üzerine iştirak etti.

SSTB Başkanı Necmi Karakoç, konferansta yaptığı konuşmada, afet risklerine karşı üzerinde çalışılan önleyici tedbirleri daha da ileriye taşımak maksadıyla 2016 yılında TC AFAD’ın dönem başkanlığında İstanbul’da gerçekleştirilen Afet Risklerinin Azaltılması Avrupa Platformu toplantısından başlayarak, Meksika ve İsviçre’de gerçekleştirilen Küresel Platform toplantıları ile birlikte, şu an yürürlükte bulunan Sendai Afet Risklerinin Azaltılması Çerçevesinde belirlenen hedeflere yönelik çalışmaların devam ettiğini dile getirdi.

Karakoç ayrıca, SSTB’nin uluslararası alandaki en büyük destekçisi olan TC AFAD ile birlikte yürütülen faaliyetlerin yanında, Afet Yönetimi konusunda çalışma yürüten üniversite ve diğer akademik kuruluşlarla da yapılan koordinasyonlar neticesinde elde edilen bilgi ve deneyimi, ülkedeki diğer çözüm ortaklarıyla paylaşarak, Sendai Çerçevesinde belirlenen ve son küresel toplantının temasını oluşturan “Afet Risklerinin Azaltılması Stratejisine Sahip Ülke Sayısının Artırılması” (Target E) hedefine katkı konmasının amaçlandığını vurguladı.

Gerçekleştirilen konferans kapsamında, daha önce Uzman Grup Toplantısında oluşturulan Ankara Bildirgesi de üyelerin oylarıyla kabul edildi. Bildirge, afetlere karşı direnç oluşturmanın üye ülkeler için bir kalkınma zorunluluğu olduğunu kabul etmek, risk anlayışını geliştirmek, risk yönetimini güçlendirmek, yatırımları artırmak ve daha hazırlıklı olmak gibi insanların toplulukların, hükümetlerin ve işletmelerin dayanıklılığı için temel oluşturabilecek maddeleri kapsıyor.

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