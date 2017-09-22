Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi işbirliği içerisinde, "Afete Dirençli Toplum" oluşturma ilkesinden yola çıkarak, "Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi" düzenleniyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, eğitim Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Çevik Uraz Salonu'nda 25-27 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Söz konusu eğitimle; afet ve acil durumlarda vatandaşlar, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının zarar görebilirliliğinin en az seviyeye indirilmesi, toplumun tüm kesimlerinde afet ve acil durumlara karşı ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturulması hedefleniyor.

“Afet Yönetimi Sertifika Eğitimi” programına, KKTC afet yönetimi sistemi içerisinde bulunan toplam 53 kurum, kuruluş ve bakanlıktan 92 personel katılım sağlayacak.

Üç gün sürecek eğitim programı saat 10.00'da başlayacak. Eğitim programına İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Prof Dr. Nilgün Okay, Doç. Dr. Nazan Akman ve İTÜ PDR Koordinatörü Cem Demirbaş konuşmacı olarak katılacak.

Eğitim programı; "Afet ve Kriz Yönetimi", "Acil Durum Planlaması", "Risk Azaltma Planlaması", "Yapısal ve Yapısal Olmayan Zarar Azaltma, Kentsel Risk Azaltma İçin Tehlike ve Risk Analizi Etkileri", "Afet Halk Eğitimi ve Toplum Müdahale Ekipleri Olay Komuta Sistemi", "Kent Risk Analiz Çalışması", "Kalkınma ve Afetler Afet Psikolojisi Zarar Görebilirlik ve Etki Eden Faktörler" ve "Afet Psikolojisi" konularını kapsıyor.

Eğitimin son günü olan 27 Eylül Çarşamba günü 12.45-13.15 saatleri arasında yapılacak sınavın ardından saat 15.00'de başarılı katılımcılara sertifikaları takdim edilecek.