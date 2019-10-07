Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi Programı başladı

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu işbirliğinde düzenlenen eğitim programı 10 Ekim’e kadar sürecek.

Yakın Doğu Üniversitesi ev sahipliğindeki eğitim programı ile toplum içinde afet bilincinin artırılması ve afet yönetimi konusunda güncel bilgilerin kazandırılması amaçlanıyor.

Eğitim programının açılışında ilk sözü Üniversiteler Arama Kurtama Konseyi Başkanı Doç Dr. Ahmet Adalıer aldı.

Adalıer, Konsey’in kurulduğu 2012 yılında beri toplumu afetlere hazırlamak ve bu konuda farkındalık yaratmak için çalıştığını belirterek, 22 ülkeden 50’nin üzerinde üyeye ulaştıklarını söyledi.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Necmi Karakoç ise, afet dirençliliğini artırma adına sürdürdükleri çalışmaları bu yıl uluslararası seviyeye taşıdıklarını kaydetti.

Karakoç, programda afet yönetim safhaların ve bu konularda dünyada yaşanan gelişmelerle ilgili gelişmelerin aktarılacağını ifade etti.

Başbakanlık Müsteşarı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi Başkanı Suat Yeldener de konuşmasında afetlere hazırlıklı olmanın önemine dikkati çekti.

Suat Yeldener, bu tür programlarının afet risk yönetimi açısından önemine de vurgu yaptı.

(BRT)