Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi tamamlandı

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi (IUSARC) ve Uluslararası Acil Durum Yönetimi Topluluğu (TIEMS) işbirliği içerisinde, afet ve acil durum yönetimi konusunun irdelendiği “Afete Dirençlilik Sertifika Eğitimi” sona erdi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı açıklamasına göre, Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde 07-10 Ekim tarihlerinde yapılan eğitim programına, kamu ve özel kurum/kuruluşlardan yaklaşık 200 kişi katıldı.

Söz konusu program,13 Ekim BM Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü bağlamında, afet ve acil durumlarda vatandaşlar, özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının zarar görebilirliğinin en az seviyeye indirilmesi, toplumun tüm kesimlerinde afet ve acil durumlara karşı ortak bir bilinç ve yaklaşım oluşturma maksadıyla gerçekleştirildi.

Eğitim programı, TIEMS tarafından belirlenip görevlendirilen Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hırvatistan, İtalya ve Norveç’ten gelen uzman akademisyenler tarafından verildi. Eğitimin ardından yapılan sınav sonucunda başarılı olan katılımcılara, uluslararası geçerliliğe sahip “TIEMS Eğitim Sertifikası” takdim edildi.