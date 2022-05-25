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Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de bulunan bir camiye düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

25 Mayıs 2022 Çarşamba 20:54
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Afganistan’da camiye bombalı saldırı: 5 ölü, 22 yaralı

Afganistan'da bombalı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Başkent Kabil'de bulunan bir camiye bombalı saldırı düzenlendi. Acil Durum Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Basına konuşma yetkisi olmadığı için isminin açıklanmaması koşuluyla konuşan bir Taliban yetkilisi ise, caminin minberine patlayıcı yerleştirildiğini ve en az 11 kişinin öldüğünü aktardı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Afganistan’ın kuzeyinde yer alan Balkh vilayetinde düzenlenen 3 bombalı saldırıda ise en az 9 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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