Afrika davası ertelendi

(Kamalı Haber) - Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada Savcı Aysın Bilgin, son bir tanıkları olacağını ve TC Elçiliği’ne yazı gönderdiklerini belirtti. Bilgin, elçilikten gelecek cevaba göre durumlarının netleşeceğini kaydetti. Avukat Tacan Reynar, davanın ertelenmesine itiraz etmedi.