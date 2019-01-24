Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Apple geri sayıma başladı! AirPods 2 geliyor...
Apple geri sayıma başladı!
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!
S10'da iki ekran birden olacak!
iPhone ekranları değişiyor! OLED teknolojisi için geri sayım...
iPhone ekranları değişiyor!
Fransa'dan Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google'e 50 Milyon Euroluk Ceza
Google Asistan değişti! İşte yeni gelen müthiş özellikler
Google Asistan değişti!
banner40

Afrika davası ertelendi

Şener Levent ve Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı

24 Ocak 2019 Perşembe 13:47
Afrika davası ertelendi

(Kamalı Haber) - Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada Savcı Aysın Bilgin, son bir tanıkları olacağını ve TC Elçiliği’ne yazı gönderdiklerini belirtti. Bilgin, elçilikten gelecek cevaba göre durumlarının netleşeceğini kaydetti. Avukat Tacan Reynar, davanın ertelenmesine itiraz etmedi.

 

banner41
Huzurunda duruşmanın ardından Yargıç Cenkay İnan, davayı tanıkların dinlenebilmesine devam etmek üzere 7 Şubat 2019’a saat 13.00’e erteledi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Afrika DavasıŞener LeventAli Osman TabakKarikatür DavasıMahkemeHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Uyuşturucudan 1 kişi tutuklandı
Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği açıklama yaptı
Vakıflar İdaresi ve Din İşleri Dairesi Emekliler Derneği açıklama yaptı
Zülfiye Tokay yaşamını yitirdi
Zülfiye Tokay yaşamını yitirdi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim