Afrika davası sürüyor

(Kamalı Haber) - Afrika gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Gazete Direktörü Ali Osman Tabak dün karikatür davasıyla ilgili mahkemeye çıktı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesi huzurunda dün gerçekleşen duruşmada Savcı Ergin Atıcı, Lefke Avrupa Üniversitesi’nde Etik Kurulu Başkanı Prof Dr. Hüseyin Oğuz ve polis memuru Fahri Gümüşsoy’u tanık olarak dinletti. Prof Dr. Hüseyin Oğuz, evrensel etik kurallar çerçevesinde resmi değerlendirip, rapor hazırladığını mahkemeye aktardı. Oğuz, resimde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına karşı aşağılama olduğunu ileri sürdü. Oğuz, kültür aşağılaması olduğunu savunup, resimin nefret söylemine neden olduğunu savundu. Tanığı sorgulayan Avukat Mine Atlı, Prof Dr. Hüseyin Oğuz’a uzmanlık alanının ne olduğunu sordu. Oğuz, kimya alanında uzman olduğunu beyan etti. Mine Atlı, tanığa konuyla ilgili bilirkişi olmadığını ileri sürdü ve tanık da kabul etti.

Savcı Ergin Atıcı, polis memuru Fahri Gümüşsoy’u da tanık olarak dinletti. Gümüşsoy, meselenin tahkikat memuru olan İsa Sevindik’in talebiyle Afrika Gazetesinde 8 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan dava konusu karikatürün herhangi bir yerde yayınlanıp, yayınlanmadığını araştırdığını anlattı. Gümüşsoy, bu karikatürün ilk kez Afrika gazetesinde yayınlandığını iddia etti. Avukat Mine Atlı, bir yayının kişinin kendi özel internet sayfasında ve ayarlarının tümü kapalı şekilde yayınlanmış olması durumunda Google araştırma sayfasında çıkmamış olma ihtimali olup olmadığını sordu. Polis memuru Gümüşsoy, Afrika gazetesinde çıkan resmi sadece açık alanda araştırdığını beyan etti. Savcı Ergin Atıcı, önümüzdeki celsede bir tanığı olabileceğini ve davasını kapatma niyetinde olduğunu beyan etti.