Afrika davasının eski yargıcı, gazetenin avukatı oldu

Kıbrıs Postası'nın haberine göre,

Gazeteye yönelik gerçekleşen linç girişimi davasında kürsü başına geçen eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bu kez savunmada olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine küçük düşürücü karikatür yayınlamak ve yazı yazmak suçlamalarıyla yargı karşısına çıkacak olan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Direktör’ü Ali Osman Tabak, eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından savunulacak.

Reynar, gazeteye yönelik 22 Ocak’ta gerçekleşen linç girişimi sonrası, gazete lehine açılan davada Yargıçlık görevini üstlenmişti.

Gazete aleyhine açılan ceza davası, 16 Ekim’de başlayacak.

Öte yandan Reynar, gazete açılan dava süreci sonrasında görevinden istifa etmiş istifasını da sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşmıştı.