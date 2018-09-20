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Afrika davasının eski yargıcı, gazetenin avukatı oldu

Afrika Gazetesi aleyhine açılan dava sürecinde, sürpriz bir gelişme yaşandı.

20 Eylül 2018 Perşembe 15:51
Afrika davasının eski yargıcı, gazetenin avukatı oldu

Kıbrıs Postası'nın haberine göre,

Gazeteye yönelik gerçekleşen linç girişimi davasında kürsü başına geçen eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, bu kez savunmada olacak.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aleyhine küçük düşürücü karikatür yayınlamak ve yazı yazmak suçlamalarıyla yargı karşısına çıkacak olan Afrika Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Şener Levent ve Direktör’ü Ali Osman Tabak, eski Kıdemli Yargıç Tacan Reynar tarafından savunulacak.

Reynar, gazeteye yönelik 22 Ocak’ta gerçekleşen linç girişimi sonrası, gazete lehine açılan davada Yargıçlık görevini üstlenmişti.

Gazete aleyhine açılan ceza davası, 16 Ekim’de başlayacak.

Öte yandan Reynar, gazete açılan dava süreci sonrasında görevinden istifa etmiş istifasını da sosyal medya üzerinden kamuoyu ile paylaşmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika GazetesiTacan ReynarHaber
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cypriot 2018-09-20 16:05:17

yolunuz açık olsun.

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Vatandaş 2018-09-20 16:28:35 @cypriot

Başarılar sizinle olsun

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nnn 2018-09-20 16:02:35

enteresan...

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taraf tutan adalet 2018-09-20 16:48:47

konuya vakıf demekki oyüzden almıştır.

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Halk 2018-09-20 16:30:20

Sazımın telleri tin tin tın tın vay be adelet bakanlığı olmayan devlette herşey olabiliyor mükemmelll.

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Friedrich Nietzsche 2018-09-20 16:55:53

"Kim namus ve ahlâk şövalyeliği yapıyorsa, Bilin ki en namussuzu o' dur."

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