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Afrika Gazetesi önünde gergin eylem!

Afrika Gazetesi'nin Lefkoşa'da bulunan ofisi önünde toplanan eylemciler yumurta, taş ve pet şişeler savurdular.

22 Ocak 2018 Pazartesi 11:03
Afrika Gazetesi önünde gergin eylem!
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Halkın Sesi'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki Afrin bölgesine başlatığı 'Zeytin Dalı' adı verilen harekat ile ilgili dün Afrika Gazetesi'nin manşetinde verdiği başlığı protesto etmek için Afrika Gazetesi'nin Lefkoşa'da bulunan ofisi önünde toplanan eylemciler yumurta, taş ve pet şişe savurdular.

Gazetenin ofisinin bulunduğu binaya girmek isteyen eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. Eylemcilerin savurduğu yabancı cisimlerden dolayı apartmanın giriş kapısının camı kırıldı.

EYLEM 12:00 CİVARLARINDA BİTTİ, TUTUKLAMA YAPILMADI

Afrika gazetesinin dünkü manşetini protesto için yapılan ve Cumhuriyet Meclisi önüne taşınan eylemde tansiyon zaman zaman yükseldi. 

Polis, Özel Harekat ekiplerinin takviyesiyle önlemler aldı.

Eylem esnasında iki eylemci, KKTC, Türkiye ve İyi Parti bayraklarıyla Meclis binasının çatısına çıktı. 

Çatıdaki iki eylemci polis tarafından aşağıya indirilmeye çalışırken, eylemciler de Meclis avlusuna girmeye çalıştı, polis engel oldu.

Eylem sırasında Afrika gazetesinin binasına yönelen bazı eylemcilerin, yumurta savurdukları görüldü.

Eylem saat 12.00 civarlarında, yağmurun da başlamasının ardından tamamlandı ve eylemciler dağılmaya başlandı.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 12.00 itibarıyla eylemde herhangi bir tutuklama yapılmadı.

EYLEMDE MİLLİ VE MANEVİ DAYANIŞMA PLATFORMU VE KIBRIS AK GENÇLİK TEŞKİLATI ADINA KONUŞMALAR YAPILDI

Milli ve Manevi Dayanışma Platformu adına AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, Afrika gazetesini eleştiri sınırı aşmakla suçladı.

Demirci, Afrika gazetesinin önünde bugün yer alan eylemde yaptığı konuşmada, “Vatanın toprak bütünlüğün ve sınırlarını korumak amacıyla, uluslararası teamüllerin  kendisine verdiği yetkileri kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağlantı kurarak eleştiri sınırı ve haddini aşan Afrika gazetesinin, böylesine hassas bir konuda TC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan yayın ve ifadeleri, asla Kıbrıs Türk halkının görüşleriyle örtüşmemektedir” dedi.

Afrika gazetesini “yalan ve yanlış” haber yazmakla eleştiren Demirci, Afrin’e yönelik harekatı işgal harekatı gibi göstermenin “alçakça” olduğu görüşünü ifade etti.

Demirci ayrıca, Afrika gazetesinin maddi olarak dış mihraklara bağlı olduğunu ve onların emirleri doğrultusunda haber yaptığını savundu.

KÖSEDAĞ

Kıbrıs AK Gençlik Teşkilatı Başkanı Abdulkadir Kösedağ ise Afrika gazetesinde yayımlanan bahse konu haberin Türkiye’ye karşı “hakaretvari” olduğunu, Türkiye’nin her zaman “mazlumun” yanında duran bir ülke olduğunu söyledi.

Afrika gazetesini “dış güçlerin maşalığını” yapmak ve “bölücülükle” suçlayan Kösedağ, gazeteyi kınadı.

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Son Güncelleme: 22.01.2018 14:40
Yorumlar
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Iskele genclik 2018-01-22 12:36:00

Çok yazık kktc de iç savaşa doğru gidiyoruz.biz burada huzur güven içerisinde yaşamak istiyoruz.her kesim daha dikkatli olmali

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Doğrucu davut 2018-01-22 14:10:57

Türk Milletinin en büyük özelliği savaş anlarında tek vücut olabilmesidir.İşte bu özelliği sayesinde 16 büyük Türk devleti kurmuştur.Büyük Hun İmparatorluğu
Batı Hun İmparatorluğu
Avrupa Hun İmparatorluğu
Ak Hun İmparatorluğu
Göktürk İmparatorluğu
Avar İmparatorluğu
Hazar İmparatorluğu
Uygur Devleti
Karahanlılar
Gazneliler
Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Harzemşahlar
Altınordu Devleti
Büyük Timur İmparatorluğu
Babür İmparatorluğu
Osmanlı İmparatorluğu 17 türkiye,18 kıbrıs 19 azarbaycandır orhun kitabelerinde seslenildiği gibi ey Kıbrıs türkü titre vekendine dön..Hainleri içinde barındırma..

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mehmet erdem 2018-01-22 11:50:14

bu halk dış güdümlü faaliyetlere artık izin vermeyecek

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Doğru Söz 2018-01-22 11:51:19

Hukuk Devleti ha! Hak ettiğin kadarsın
...

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kamuran 2018-01-22 13:49:36

ne oldu afrika sana da mı girdiler:)

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Ahmet Yılmaz 2018-01-22 14:03:38

Düşünce özgürlüğü ile teröristi desteklemenin farkını idrak edemeyenler ve çabuk galeyana gelebilen bir halk olduğumuz için bunlar oluyor. Afrika'nın yaptığı kesinlikle normal değil, ancak burada halk yerine savcılığın bir an önce devreye girmesi lazımdı.

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vatandaş 2018-01-22 14:11:12

okur yazar oranı arttıkça, insanlık bitiyor galiba. Suç var ise savcılar ve polis ne iş tutar bu ülkede?????

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