Afrika Gazetesi önünde gergin eylem!

Halkın Sesi'nin haberine göre, Türkiye'nin Suriye'deki Afrin bölgesine başlatığı 'Zeytin Dalı' adı verilen harekat ile ilgili dün Afrika Gazetesi'nin manşetinde verdiği başlığı protesto etmek için Afrika Gazetesi'nin Lefkoşa'da bulunan ofisi önünde toplanan eylemciler yumurta, taş ve pet şişe savurdular.

Gazetenin ofisinin bulunduğu binaya girmek isteyen eylemciler ile polis karşı karşıya geldi. Eylemcilerin savurduğu yabancı cisimlerden dolayı apartmanın giriş kapısının camı kırıldı.

EYLEM 12:00 CİVARLARINDA BİTTİ, TUTUKLAMA YAPILMADI

Afrika gazetesinin dünkü manşetini protesto için yapılan ve Cumhuriyet Meclisi önüne taşınan eylemde tansiyon zaman zaman yükseldi.



Polis, Özel Harekat ekiplerinin takviyesiyle önlemler aldı.



Eylem esnasında iki eylemci, KKTC, Türkiye ve İyi Parti bayraklarıyla Meclis binasının çatısına çıktı.



Çatıdaki iki eylemci polis tarafından aşağıya indirilmeye çalışırken, eylemciler de Meclis avlusuna girmeye çalıştı, polis engel oldu.



Eylem sırasında Afrika gazetesinin binasına yönelen bazı eylemcilerin, yumurta savurdukları görüldü.



Eylem saat 12.00 civarlarında, yağmurun da başlamasının ardından tamamlandı ve eylemciler dağılmaya başlandı.

Öte yandan Polis Basın Subaylığı'ndan alınan bilgiye göre saat 12.00 itibarıyla eylemde herhangi bir tutuklama yapılmadı.

EYLEMDE MİLLİ VE MANEVİ DAYANIŞMA PLATFORMU VE KIBRIS AK GENÇLİK TEŞKİLATI ADINA KONUŞMALAR YAPILDI

Milli ve Manevi Dayanışma Platformu adına AK Parti KKTC Temsilcisi Mehmet Demirci, Afrika gazetesini eleştiri sınırı aşmakla suçladı.

Demirci, Afrika gazetesinin önünde bugün yer alan eylemde yaptığı konuşmada, “Vatanın toprak bütünlüğün ve sınırlarını korumak amacıyla, uluslararası teamüllerin kendisine verdiği yetkileri kullanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütlerini bölgeden temizlemek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağlantı kurarak eleştiri sınırı ve haddini aşan Afrika gazetesinin, böylesine hassas bir konuda TC Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan yayın ve ifadeleri, asla Kıbrıs Türk halkının görüşleriyle örtüşmemektedir” dedi.

Afrika gazetesini “yalan ve yanlış” haber yazmakla eleştiren Demirci, Afrin’e yönelik harekatı işgal harekatı gibi göstermenin “alçakça” olduğu görüşünü ifade etti.

Demirci ayrıca, Afrika gazetesinin maddi olarak dış mihraklara bağlı olduğunu ve onların emirleri doğrultusunda haber yaptığını savundu.

KÖSEDAĞ

Kıbrıs AK Gençlik Teşkilatı Başkanı Abdulkadir Kösedağ ise Afrika gazetesinde yayımlanan bahse konu haberin Türkiye’ye karşı “hakaretvari” olduğunu, Türkiye’nin her zaman “mazlumun” yanında duran bir ülke olduğunu söyledi.

Afrika gazetesini “dış güçlerin maşalığını” yapmak ve “bölücülükle” suçlayan Kösedağ, gazeteyi kınadı.