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Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat

16 Mayıs 2019 Perşembe 15:53
Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat
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Afrika Gazetesi’nde 8 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı karikatür yayını ile ilgili yargılanan Ali Osman Tabak ile Şener Levent hakkındaki karar belli oldu.

Ali Osman Tabak ve Şener Levent haklarındaki davalardan beraat ettiler.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika Gazetesi
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dervis 2019-05-16 16:27:53

neysa ki hala daha bagimsiz ve durust yargiclarimiz var..sagolsunlar..tc elciligi da bunu bir kez daha anlamistir ki kibrisin kuzeyinde hukuk henuz olmedi..emirle is yapmaz..

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Mücahit 2019-05-16 18:27:15

Yaşa be Derviş söylediklerin çok doğru,sana aynen katılıyorum...

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