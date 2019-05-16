Afrika Gazetesi’ne Karikatür Davası’nda beraat

’nde 8 Aralık 2017 tarihinde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yer aldığı karikatür yayını ile ilgili yargılanan Ali Osman Tabak ile Şener Levent hakkındaki karar belli oldu.

Ali Osman Tabak ve Şener Levent haklarındaki davalardan beraat ettiler.