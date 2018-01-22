Afrika gazetesine kınama

HÜR-İŞ’TEN AFRİKA GAZETESİNE KINAMA

Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ) Genel Başkanı Ahmet Çaluda, Kudüs’ü işgal eden İsrail ve ona destek veren ABD’ye karşı tek yazı yazmayan belirli odakları “emperyalizmin kalemleri” diye niteleyerek, mazlum ve ezilen hakların yanında yer almalarını önerdi.

Çaluda, emperyalist güçlerin yeraltı kaynaklarından daha fazla güç elde etmek amacıyla içinden çıkılmaz hale getirdikleri Ortadoğu’nun, terör örgütlerinin yuvası haline geldiğini ve başta Türkiye olmak üzere bütün insanlığı tehdit eder konuma ulaştığını kaydetti.

Ahmet Çaluda yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye’nin meşru hakları ve dünya hukuku açısından Birleşmiş Milletler ve NATO’nun bilgisine getirilerek başlattığı “Zeytin Dalı” harekâtının sadece terör örgütlerine, terörizme yönelik olmakla birlikte Suriye’nin toprak bütünlüğüne ve Suriye halkına da önemli kazanımlar getireceğini ifade etti.

Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde yuvalanan terör örgütlerine karşı başlatmış olduğu harekâtın insanlık ve İslam’la yakından ilgi ve alakası olmayan katil, insanlık suçu işleyen çetelere karşı olduğunu kaydeden Çaluda, harekâtı, ABD’nin tek taraflı olarak bölgedeki teröre destek ve terörü meşrulaştırma çabaları neticesinde atılmış bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Çaluda açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Hür-İş Federasyonu olarak 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nı, Türkiye’nin gerek kuzey Irak’ta gerekse Suriye’nin kuzeyinde başlatmış olduğu teröre karşı operasyonlar, tehditten doğan ülke ve vatandaşlarını korumak için atılmış meşru bir hak olarak görüyor ve Türkiye’yi işgalci görenleri kınarken aslında işgalin yıllardır Filistin halkına kan kusturan, savunmasız sivilleri, çocukları katleden, 3 semavi dinin kutsal şehri olan Kudüs’ü işgal eden İsrail ve ona destek veren ABD’ne karşı tek yazı yazmayan bu belirli odakların kısaca emperyalizmin kalemlerini kınar mazlum ve ezilen hakların yanında yer almalarını önerir, Federasyonumuza bağlı tüm sendikalarla birlikte Türkiye Cumhuriyeti’nin gerçekleştirdiği harekâtta Anavatanımıza başarılar dileriz.”

* * *

EROĞLU: “TÜRKİYE, AFRİN’E HAREKÂT YAPMAKLA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRDİ”

Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Afrin bölgesine askeri harekat düzenlemekle güvenliği için yapılması gerekeni yerine getirdiğini ifade etti.

Derviş Eroğlu, Türkiye’nin Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili açıklama yaptı. “Ortadoğu’da çok stratejik bir konumda olan Türkiye’nin huzuru, güvenliği, toprak bütünlüğü uzun yıllardır bazı mihrakların ve devletlerin desteklediği terör örgütlerinin hedefi durumdadır” ifadelerine yer veren Eroğlu, şöyle devam etti:

“Türkiye, komşuları Irak ile Suriye’de meydana getirilen iç kavgalar neticesinde kendisinin güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüyle ilgili bir sorun ortaya çıkmaması halinde buna seyirci kalmayacağını yıllar öncesinden herkese duyurmuştur.

Ama ne yazık ki kimileri, insanlık dışı bir suç olan terörü hala kendi çıkarları için desteklemekte ve bir gün ektiklerini biçeceklerini düşünmeden terörden medet ummaktadır.

Türkiye açık bir şekilde teröre karşı işbirliğinden yana olduğunu ortaya koyarken, terör örgütlerine destek verenler durmamış, terör örgütü bölgeye yayılmış, Türkiye’nin güvenliğini, ve bütünlüğünü tehdit eder noktaya gelmiştir.

Bu gelişmelerden sonra Türkiye için, güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğü adına kendi başına harekete geçmekten başka bir seçenek kalmamıştır.”

“ TÜRKİYE AFRİN’E ASKERİ HAREKÂT YAPMAKLA GÜVENLİĞİ İÇİN GEREĞİNİ YERİNE GETİRMİŞTİR”

Türkiye’nin Afrin bölgesine askeri harekat düzenlemekle güvenliği için yapılması gerekeni yerine getirdiğini ifade eden Eroğlu, “Dileğimiz ve dualarımız Türkiye’mizin bir an önce başarı ile bu operasyonu tamamlaması, Mehmetçiğin muzaffer olmasıdır.” dedi.

Eroğlu şöyle devam etti:

“Unutulmamalıdır ki Kıbrıs Türkü için yegâne güvence Anavatan Türkiye’dir. Türkiye’nin ayağının taşa değmesi halinde yere düşecek olanların başında biz geliriz. Güçlü, ayakta bir Türkiye varsa biz de güven içinde olur, yolumuza devam ederiz. Dolayısı ile Türkiye’nin bu harekâtı gerçekleştirdiği şu sıralarda KKTC’deki bir milletvekili ile bir gazetenin gerçeklerle bağdaşmayan, haksız bir takım ifadelerle bu harekâtı eleştirmelerini doğru bulmuyor, kınıyorum.”

“TÜRKİYE NE KIBRIS’TA NE DE SURİYE’DE İŞGALCİ DEĞİLDİR”

Türkiye’nin ne Kıbrıs’ta ne de Suriye’de işgalci olmadığını dile getiren Eroğlu şöyle devam etti:

“Türkiye, biz Kıbrıs Trükleri’nin daveti üzerine, bizim can ve mal güvenliğimiz, 1960 ortaklık devletinden doğan haklarımız için, Kıbrıs’ın Yunanistan’a bağlanmasını engellemek amacıyla Kıbrıs’a gelmiştir ve Rum tarafı hala uzlaşmaz olduğu, ENOSİS hayalinden vazgeçmediği için Kıbrıs’tadır.

Türkiye, işgal için değil, kendisini tehdit eden terörü engellemek ve Suriye Devleti’nin toprak bütünlüğünün korunması için Afrin bölgesine ‘Zeytin Dalı Harekat’nı’ düzenlemiştir. Bu duygu ve düşüncelerle herkesi ulusal konularda birlik beraberlik içinde olmaya, provokasyonlara gelmemeye ve aklı-selime davet ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ‘Zeytin Dalı Harekâtı’nda’ üstün başarılar diliyorum.”

* * *

TMT MÜCAHİTLER DERNEĞİ AFRİKA GAZETESİ’Nİ KINADI

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği, Afrika Gazetesi’ni kınadı. Dernekten yapılan yazılı açıklamada, “Afrika Gazetesi’nin 21 Ocak 2018 tarihli sayısında ‘Türkiye’den bir işgal daha’ manşetiyle verilen haber bizler gibi Kıbrıs Türk halkının büyük bir çoğunluğu tarafından hayret ve nefretle karşılanmıştır.” denildi.

Açıklama, şöyle devam etti:

“Kıbrıs’ta, şerefli Türk ordusunun ve Anavatanımızın başlattığı Zeytin Dalı Harekatı’na karşı çıkan bir tek Rum Yönetimi ile Afrika Gazetesi olmuştur. Anavatanımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri yıllardır yabancı güçler tarafından beslenen Terör odaklarına karşı başlatılan bu meşru harekât geç bile kalmıştır. Allah Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ve Anavatanımızın yardımcısı olsun. Bu harekatı işgal gibi göstermek isteyen ve hele de Mutlu Barış Harekatı’nı da aynı şekilde niteleyen Afrika Gazetesi’ni kınar ve şiddetle protesto ederiz.

Anavatanımız; Türk Silahlı Kuvvetleri ve Barış Harekâtı olmasaydı Kıbrıs’ta Türk varlığından söz edilmeyecek ve Afrika Gazetesi diye bir gazete de olmayacaktı.

Bugünkü varlığımızı ve devletimizi kahraman Mücahit halkımıza ve Anavatanımıza borçluyuz. Bunu unutmayalım. Anavatanımıza, Devletimize, Türk Mukavemet Teşkilatı’na ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne zaman zaman dil uzatan gafilleri uyarıyor ve gerçekçi olmalarını bir kez daha hatırlatıyoruz.”

* * *

ARMATÖRLER BİRLİĞİ’NDEN KINAMA

KKTC Armatörler Birliği, bir yerel gazetenin manşetinde Türkiye’nin Zeytin Dalı Operasyonu’nu işgal olarak yansıtılmasını kınadı.

Birlikten yapılan açıklamada, TSK’ya başarılar dileğinde bulunuldu.

* * *

KAMU-SEN, AFRİKA GAZETESİ’Nİ KINADI

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), “Türkiye karşıtı tutumu” gerekçesiyle Afrika gazetesini kınadı.

Kamu-Sen’den yapılan yazılı açıklamada, “Afrika gazetesinin Afrin’de başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’nu ikinci işgal olarak nitelendirmesinin çirkin, bölücülük, ırkçılık ve insanları ötekileştirmeyle bağdaştığı” ileri sürüldü.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“ABD, Rusya ve diğer ülkelerin yıllardır orada bulunmasını ve hatta ordu kurmasını gündeme almayanların TC devletinin meşru müdafaa hakkını işgal diye nitelendirmesi abesle iştigaldir. TC ve TSK en doğal hakkı olan sınırlarını koruma ve emniyetini sağlama girişimini tam ve gönülden desteklerken, Afrika Gazetesi’nin Türkiye karşıtı tutumunu şiddetle ve esefle kınadığımızı kamuoyuna duyururuz”.

Açıklamada ayrıca halka, yanlışa yanlışla gidilmemesi, provokasyonlara kapılmama ve sağduyulu davranılması çağrısı yapıldı.

* * *

GKK EMEKLİ ASTSUBAYLAR DERNEĞİ’NDEN KINAMA

KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı Emekli Astsubaylar Derneği Başkanı Esen Ömürlü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “Zeytin Dalı Harekatı”na tam destek vererek, Afrika gazetesi ile CTP Milletvekili Doğuş Derya’yı kınadı.



Ömürlü, açıklamasında, “1974 öncesini yok sayan, unutturmaya çalışan ve Rumların 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’ni silah zoruyla, işgal etmiş olduğunu görmezden gelenleri, akıl ve izan yoluna davet ediyoruz. Hükümet ortağı olmaya hazırlanan CTP yeni milletvekili Doğuş Deryanın Zeytin Dalı harekatı ile ilgili açıklamalarını da kınıyoruz. Bu zihniyetle hükümet ortaklığı düşünenleri de iyi ve doğru düşünmeye davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’nin tam desteğine sahip olmayacak Kıbrıs Türkü’nün gelecek güvencesi asla olamaz” diyen Ömürlü açıklamasında, “Allah Kahraman Türk ordumuzu muzaffer kılsın. Mehmetçiklerimize güç ve iman versin. Ne Mutlu Türküm diyene” ifadelerine yer verdi.

* * *

MUHTARLAR DERNEĞİ AFRİKA GAZETESİ’Nİ KINADI

Muhtarlar Derneği, Türkiye’nin Afrin Harekatı’nı ve 1974 Barış Harekatı’nı “işgal harekatı” olarak niteleyen Afrika Gazetesi’ni kınadı.

Dernek başkanı Hüseyin Barbet, yazılı açıklamasında, konu hakkında soruşturma başlatılmasını istedi.

* * *

BAĞIMSIZLIK İTTİFAKI AFRİKA GAZETESİNİ KINADI

Bağımsızlık İttifakı, Afrika gazetesini kınadı.

Bağımsızlık İttifakı’ndan yapılan yazılı açıklamada gazetenin, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili dünkü manşeti protesto edildi.

“Türkiye Cumhurbaşkanı’nın niteliğini ve kapsam ve amacını açıkladığı Afrin Harekatı’nı Afrika gazetesinin bir işgal harekatı olarak yayınlamasını İttifakımız düşmanca bir basın sansasyonu olarak değerlendirmektedir” denilen açıklamada, haberin basın ahlakına ve habercilik ilkelerine aykırı olduğu kaydedildi.

“Bu yayınları ile Türkiye’ye ve Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarına kötülük yapılmak isteniyor” denilen açıklamada, İttifakın Afrika gazetesini “Kara Liste Boykot” kapsamına alındığı, Şener Levent’in de kara listeye alınarak ve istenmeyen şahıs ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada Cumhuriyet Meclisi ve hükümet, gerekli yasal adımları atmaya çağrıldı.

* * *

ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ’NDEN AFRİKA GAZETESİ VE BAZI SİYASİLERE KINAMA

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği (KTÇB), Türkiye Cumhuriyeti’nin kendi güvenliğini sağlamak, terör saldırılarına dur demek ve Doğu Akdeniz’deki istikrarı yeniden tesis edip, barışı getirebilmek için Suriye’nin Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Operasyonu’na destek verdi.

Çiftçiler Birliği’nden yapılan yazılı açıklamada, KKTC’de bu operasyona karşı çıkmaya çalışan bazı basın yayın organları ve bu olaya tepki koyan bazı siyasileri kınadı.

KTÇB açıklamasında, 1963-1974 yılları arasında yaşanan 11 karanlık yılın Kıbrıs Türkleri üzerinde yarattığı tahribat ve enkazın ortadan kaldırılmasının 20 Temmuz 1974 Mutlu Barış Harekâtı’yla mümkün olduğuna dikkat çekilerek, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri’nin adaya çıkmasıyla barışın tesis edildiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca bugün Kuzey Kıbrıs’ta özgürce üretim yapabilmenin, halkın demokrasiyle idare edilmesinin ve Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlete sahip olmasının, gerçekleşen Zeytin Dalı operasyonu gibi, Barış Harekâtı’na borçlu olduğu ifade edildi.

KTÇB açıklamasında, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’ye bağlılığının tartışılmaz gerçek bir olgu olduğu belirtilirken, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de yaşanan bu sıkıntılı günlerde bir ve diri olması için birlikte hareket etme çağrısı yapıldı.

* * *

AKDENİZ KARPAZ ÜNİVERSİTESİ, AFRİKA GAZETESİNİ KINADI

Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN), Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı operasyonunu işgal olarak nitelendirdiği gerekçesiyle Afrika gazetesini kınadı.

AKÜN’den yapılan yazılı açıklamada, gazetenin “Türkiye’den bir işgal daha” başlıklı yazısının üzüntü ve vahametle karşılandığı belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’nin kendi güvenliği kapsamında terör örgütleriyle verdiği mücadeleyi işgal gibi gösteren gazetenin ”Türkiye karşıtlığı üzerinden yayın politkasını adet haline getirmesinin” milli değerlere aykırı olduğu ve basın ve yayın etik ve ilkelerine uymadığı kaydedildi.

Açıklamada,” Yapılan bu yayın AKÜN olarak bizlerde derin öfke, üzüntü ve infial uyandırmıştır” denildi.

Açıklamada, söz konusu yayının aykırı olduğu ve ırkçılık içerdiği iddia edildi.

* * *

