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Afrika'ya ilaç dağıtımında 'drone' dönemi

Gana'nın uzak bölgelerindeki 2 bin kliniğe dünyanın en geniş drone dağıtım ağı sayesinde ilaç, aşı ve kan taşınacak.

24 Nisan 2019 Çarşamba 14:22
Afrika'ya ilaç dağıtımında 'drone' dönemi
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İngiliz Financial Times'ın haberine göre, dünyanın en geniş drone dağıtım ağına sahip olan Zipline firması, 150 farklı ilaç ve aşıyı Gana'nın ulaşılması zor bölgelerinde bulunan 2 bin kliniğe yarım saat içinde drone aracılığıyla ulaştıracak.

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İlaç ve aşının yanı sıra kan taşımacılığı da yapacak olan firma, 2016'da Ruanda'da pilotsuz ve önceden programlanmış hava araçlarıyla kan taşıma hizmetini başlatmıştı.

Firmanın son projesiyle birlikte sağlık çalışanlarının kısa mesaj yoluyla sipariş vermesinin ardından saatte 110 kilometre hızla hareket eden drone'lar sayesinde Gana ve Ruanda'nın her bölgesine 30 dakika içinde sipariş teslimi gerçekleştirilebilecek.

Drone dağıtım ağıyla Gana ve Ruanda'daki tıbbi ihtiyaçları hızlı biçimde karşılamayı amaçlayan proje, Dünya Sağlık Örgütü'nün sağlamış olduğu tıbbi malzemeleri bölgedeki insanlara ulaştırıyor ve birçok uluslararası yardım kuruluşu tarafından destekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika
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