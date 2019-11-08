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“Afrodit” Yatağından İstifade Edilmesi İle İlgili İmzalar Atıldı

Güney Kıbrıs’ın sözde “Münhasır Ekonomik Bölgesi” içerisindeki 12’nci parselde bulunan “Afrodit” yatağından istifade edilebilmesine yönelik izin ile 12’nci parselin revize edilmiş sözleşmesi için imzalar dün atıldı.

08 Kasım 2019 Cuma 15:01
“Afrodit” Yatağından İstifade Edilmesi İle İlgili İmzalar Atıldı

Rum haber kaynakları, Rum Enerji Bakanlığı ile Noble-Delek-Shell konsorsiyumu arasında 25 yıllığına imzalanan anlaşma uyarınca, Noble-Delek-Shell konsorsiyumunun, “Afrodit” yatağından ticari istifadeye başlayabileceğini ve bu anlaşmayla, Rum Yönetimi’nin enerji programının bir sonraki aşamaya geçtiğini duyurdu.

Rum Enerji Bakanı Yorgos Lakkotripis, imza töreninde yaptığı konuşmada, dün yaşanan gelişmenin oldukça önemli olduğuna işaret ederek, bu anlaşmayla Rum Yönetimi’nin, AB’deki doğalgaz üreticisi ve alternatif tedarik kaynağı haline geldiğini söyledi.

Lakkotripis, bu anlaşma sayesinde, 2020-2025 yılları için yıllık 500 milyon Euro gelir elde edileceğini kaydetti

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Anahtar Kelimeler:
AfroditHaber
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