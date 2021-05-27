Afrodit’in Adasında Aşklarını Yaşıyorlar

Sophia ve Ahmet çifti bizlere, aşkın dini, dili, ırkı, olmadığı’nın en güzel örneğini sergiliyorlar.

Biri çalışmak için Kazakistan’dan adamıza gelen bir güzel kazak kızı, diğeri ise okumak için Afrika ülkesi olan Somali’den adamıza gelen Somalili Ahmet Kasım ve Afrodit’in adası olan bu ada da aşkı buldular.

Evet, bu bir aşk hikâyesi birisi bir başka kıtadan diğeri ise başka bir kıtadan gelmiş ve bu Afrodit’in Aşk adası olan Kıbrıs Adasında buluşup tanışmışlar ve birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorlar.

Bu birlikteliğin sonunu görür gibi oluyoruz ve kendilerine bir yastıkta ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

Bu arada düğün ne zaman diye sorduğumuz zaman ise bizlere en kısa zamanda dediler.

(MHA)