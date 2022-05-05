Ağabey Furyası Başladı

Her dönem ayrı bir sorun oluşturan bazı siyasi partiler, şimdi de ağabey furyası başlattı.

Rezilliklerin ardı arkası kesilmiyor maalesef.

Kurultay kavgaları, kesmeler, biçmeler, kaset oyunları, hükümet pazarlıkları, kurulan hükümette ayak oyunları, buz üstünde kurulan hükümet tamam derken, şimdi de sen seçildin ama otur! Çünkü seni istemeyenler var.

Dur! Sazı, Ağabeyine vereceğiz! Sen çok çaldın da, o kaldı.

Komedi desen değil, şaka desen hiç değil. Bunlar KKTC gerçekleri.

Ne siyasi bir ahlak, ne seçilmişe olan saygı, ne de irade ortaya koyma. Hiçbir şey kalmadı.

Bu nasıl bir rezilliktir arkadaş.

Bayram da yaşatılan elektrik kaosu, işin içinden çıkılmaz bir hal alan ekonomi, Belediyelerin ertelenen seçimleri, Başbakan olma kavgaları gibi sorunlar, halen daha hız kesmeden devam ediyor.

Bu yaşatılanlardan sonra, biz halkı düşünüyoruz diyen bir siyasetçiye ne söylenir? Yalanda sınır tanımayan, hiçbir dik duruşu olmayan, iradesi tamamen elinden alınan bu tiplere ne diyeceğiz? Bu süreçte iradesini ortaya koyan ve dik duran her siyasetçi uzun vadede tek kazanan olacaktır.

Ama bu rezillikleri bizlere yaşatanlar, siyaset sahnesinden geçmişte olduğu gibi silinip gidecektir.

Halk bu tokadı vurmazsa, üstüne koyarak gelecek olan kaosa hazır olun.

Sizin çaldığınız ve peşkeş çekmeye hazırlandığınız kurumların uğradığı zararları halka ödetmeniz, asla kabul edilemez. Bunu da ‘’ Yakıt Değişim Bedeli’’ gibi dalga geçer şekilde yaparsanız, altında ezilirsiniz.

Devlet otoritesi hiçbir dönemde, bu kadar alt üst edilmedi. Ve bu dönem, vatan millet nağmeleri atanlar tarafından yaşatıldı.

Demek ki neymiş; kişisel çıkarlar ön plana çıkınca, vatan millet sevdası rafa kalkıyor.

Biz bu çıkarları her zaman gördük ve dile getirdik. Ezdiğiniz halk, elbet bu günlerin hesabını size soracaktır.

Güneşin Doğduğu Yerden, Herkese Selam Olsun.