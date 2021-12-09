Künye
Kıbrıs 12
parçalı az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını gösterdi
4 yaşındaki çocuğa cinsel organını...
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Zanlı mahkemeye çıkarıldı!
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
30 ay hapis cezası
30 ay hapis cezası
Kadına şiddet bitmiyor!
Kadına şiddet bitmiyor!
banner107

Ağaca çarparak durabildi

Mevlevi-Şahinler çemberi yakınlarında direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücü kaza yaptı...

09 Aralık 2021 Perşembe 10:15
175 Okunma
Ağaca çarparak durabildi
banner108

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücüsü önce bordür taşlarına ardından da ağaca çarptı.

Kaza, dün saat 15.55’te meydana geldi.

Güzelyurt istikametine doğru seyreden GR 222 plakalı araç sürücüsü İbrahim Sezgin, Mevlevi-Şahinler çemberi yakınlarında dikkatsizliği sonucunda aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, toprak banket içerisindeki palmiye ağacına da çarparak devrildi ve tavanı üzerinde durdu.

Kaza sonucunda hafif yaralanan İbrahim Sezgin, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’ne yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak : Kıbrıs Gazetesi
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Dünyada dijital bir değişim yaşandı biz hastanede otomasyonu kuramadık”
“Dünyada dijital bir değişim yaşandı biz hastanede otomasyonu kuramadık”
Ekonomiyi Rahatlatacak Yeni Ekonomik Tedbirler Alınacak
Ekonomiyi Rahatlatacak Yeni Ekonomik Tedbirler Alınacak
Bugünden itibaren Leymosunlular Kültür Evi'nde aşı yaptırılabilecek
Bugünden itibaren Leymosunlular Kültür Evi'nde aşı yaptırılabilecek
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim