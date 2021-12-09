Ağaca çarparak durabildi

Lefkoşa-Güzelyurt anayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hâkimiyetini kaybeden bir sürücüsü önce bordür taşlarına ardından da ağaca çarptı.
Kaza, dün saat 15.55’te meydana geldi.
Güzelyurt istikametine doğru seyreden GR 222 plakalı araç sürücüsü İbrahim Sezgin, Mevlevi-Şahinler çemberi yakınlarında dikkatsizliği sonucunda aracının direksiyon hâkimiyetini kaybederek yol kenarındaki bordür taşlarına çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan araç, toprak banket içerisindeki palmiye ağacına da çarparak devrildi ve tavanı üzerinde durdu.
Kaza sonucunda hafif yaralanan İbrahim Sezgin, kaldırıldığı Cengiz Topel Hastanesi’ne yapılan ilk yardım tedavisinin ardından taburcu edildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak : Kıbrıs Gazetesi