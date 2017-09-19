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Ağacın altına gizlemiş!

Mağusa’da başlayıp Derince’de son bulan “Eski eser” operasyonunda tutuklanan Mehmet Bülbül dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken, evinde 96 parça eski eser bulundu

19 Eylül 2017 Salı 10:50
Ağacın altına gizlemiş!

Gamze Pir Baykur

Önceki gece Mağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı CÖŞ ekipleri ile İskele Polis Müdürlüğü ekipleri tarafından ortaklaşa düzenlenen operasyon sonucunda evinde toplam 96 parça eski eser bulunan Mehmet Bülbül dün İskele Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz eski eser tasarrufu” suçlamasıyla mahkemeye çıkarılan zanlı Bülbül, tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

AĞACIN ALTINA GİZLEDİ

Meselenin tahkikat memuru Ahmet Köse, 17 Eylül tarihinde alınan bir ihbar üzerine zanlı Mehmet Bülbül’ün Derince’deki evinde 21:10-21:40 saatleri arasında polis ekibince arama yapıldığını belirtti. Köse, yapılan aramada zanlı Bülbül’ün evinin arka kısmında bulunan ağaç altında gizlenmiş vaziyette Milattan Önce 1000 yılına ait Lüzinyan, Venedik ve Bizans dönemine ait 91 adet sikke, Demir Çağına ait taştan oyulmuş 2 adet insan heykeli ve insan motifli 2 adet metal eser bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Köse, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

İskele Kaza Mahkemesi Yargıcı Umut İnan, zanlı Mehmet Bülbül’ün kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışının men edilmesine, 2 KKTC vatandaşının 20’şer bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine ve zanlının haftada 1 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmasına emir verdi.

Halkın Sesi Gazetesi

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Magusalı 2017-09-19 12:09:38

Bu kişi daha önce de yapıyordu. Mağusa polisi gidip buldu. Eski eser ve tabanca. Hatta bu olay üzerine karpaz polis müdürü ile Gazimagusa polis müdürü tartışmışlardı. Sanık hapis yatmıştı.

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alı kubı 2017-09-19 18:07:28

bunları nerede buluyor bu ınsanlar ve kımlere satarlar

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