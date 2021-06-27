Ağaçlar cayır cayır yandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI



26.06.2021 tarihinde, saat 16.00 sıralarında, Boğazköy’de Ferdiye KANAGA’ya ait bir dönüm arsa içerisinde tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Yangın bölge sakinleri ve itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu konu arsa içerisinde bulunan 7 adet nar ağacı tamamen, 18 adet nar ağacı, 11 adet badem ağacı ve 3 adet incir ağacı kısmen yanarak hasara uğramıştır. Soruşturma devam etmektedir.

