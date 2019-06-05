Ağaçtan düşen çocuk yoğun bakımda!

Tuzla’da, dün saat 13:30 sıralarında, 8 yaşındaki Muhammet Sait, oyun oynamak için çıktığı selvi ağacı üzerinden dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metre yükseklikten toprak zemine düşerek yaralandı.

Polisten alınan bilgiye göre, Tuzla’da, dün saat 13:30 sıralarında, Muhammet Sait Felek (E-8), oyun oynamak için çıktığı selvi ağacı üzerinden dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 2 metresinden toprak zemine düşerek yaralandı. Muhammet Sait FELEK, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine ardından da Yakın Doğu Hastanesine sevk edilerek burada yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.