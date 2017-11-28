Ağıllar'da arsa dağıtımı tartışması

Diyalog'dan Hüseyin Çiçek'in haberine göre, İskele’ye bağlı Ağıllar köyünde dağıtılan kırsal kesim arsalarında ayrımcılık yapıldığı iddia edildi. Ağıllar köyünde 33 kişinin başvurduğu ve 14 kişinin almaya hak kazandığı kırsal kesim arsalarının dağıtımının adil olmadığını savunan bazı köylüler bu durumun düzeltilmesini istedi.

Diyalog muhabirine konuşan köylüler, adaletsizliğin düzeltilmemesi halinde 7 Ocak 2017 tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlerde sandığa gitmeyeceklerini ifade etti.

Köyde ikamet eden ve ihtiyaçlı olan birçok kişiye arsa verilmezken, köyde ikamet etmeyen bazı kişilere muhtar tarafından ikamet verilerek, adaletsizce arsa dağıtımı yapıldığını ileri süren Ağıllar köyü sakinleri, köy muhtarı Şenol Ay’ı suçladı.

Ateş: Her partiden köylümüze arsa verildi

Köy muhtarı Şenol Ay ise hakkındaki iddiaları yalanlayarak, arsa dağıtımının bir komisyon tarafından yapıldığını ileri sürdü. Ay, ayrıca arsa dağıtımı yapılırken partizanlık yapılmadığını ileri sürerek, “her partiden köylümüze arsa verildi, isim olarak listeyi açıklayabilirim” şeklinde konuştu.

Köylüler ne dedi?

Halil Dağbaşı : Muhtarımız köyde ikamet etmeyen 20 kişiye ikamet belgesi verdi ve bu kişilerin bir kısmına da köyde ikamet etmedikleri halde arsa dağıttılar. Köyde ikamet edip ihtiyacı oldukları halde birçok kişiye arsa dağıtılmadı, adaletsizlik yapıldı, haksız arsa dağıtımı düzeltilmezse sandığa gitmeyeceğiz.

Ali Tilki: İskan Dairesinde arkamızdan gizli kapaklı iş çevrildi ve yandaş olanlara arsa dağıtıldı. Ben babamın evinde kalıyorum ve bana arsa verilmedi, bu haksızlık bir an önce düzeltilsin. 4 çocuklu ailelere bir tane bile arsa dağıtılmazken, 2 çocuklu aileye 2 tane arsa dağıtıldı. Bu kadar da adaletsizlik olmaz.

Şükrü Akdağ: Oğlum ve gelinim yanımda resmen sığınmacı olarak kalıyor, onlara arsa verilmedi. Köyde ikamet etmeyenlere arsa verildi, haksızlık giderilmezse sandığa gitmeyeceğiz.

Osman Tilki: Yaşadığım çıkarıldım ve yerine bana karşılık yıkık dökük harabe bir yer gösterildi. Şu an annemin evinde çocuğumla birlikte sığıntı olarak yaşamaktayım. Arsa dağıtımında bana arsa verilmediği gibi, muhtar bana gösterilen harabe binayı da kendi oğlunun üzerine aldı.

Ergün Baran: Bu köyde arsa dağıtımında partizanlık yapıldı, ben mal talep etmedim. Ancak talep eden bir çok köylüme haksızlık yapıldı. Köy dışında ikamet edenlere arsa dağıtıldı, bu köyde ihtiyaç sahibi olanlara verilmedi.

Yılmaz Altındağ: Çocuklarım için dilekçe yaptım, ancak arsaları habersizce dağıttılar ve bize vermediler.

Gökhan Akkoyun: Ben muhtar azası olduğum halde arsa dağıtımından haberdar olmadım ve arsa dağıtılan birçok kişinin zaten arsası da vardı.

Şenol Ay: 14 tane arazimiz mevcut

Konu ile ilgili Diyalog muhabirinin sorularını yanıtlayan Ağıllar köy muhtarı Şenol Ay, iddiaların asılsız olduğunu savundu.

Arsa için 33 kişinin başvuru yaptığını ancak köyde sadece 14 kişiye yetecek kadar arazinin olduğunu belirten Ay, “Yaklaşık 10 kişilik bir komisyon puanlama sistemine göre arsa verilecek 14 kişiyi belirledi” şeklinde konuştu. Puanlama sisteminin, başvuran kişinin evli olması ve anne veya babasının yanında kalması gibi kriterlere göre belirlendiğini belirten Ay, “partizanlık yaptığımı iddia ettiler, ancak hemen hemen her partiliye arsa verildi, isim isim listeyi açıklayabilirim” şeklinde konuştu.

Şah: Puanlama usulüne göre belirlenir

Diyalog muhabirinin sorularını yanıtlayan Kırsal Kesim Arsaları Dağıtım Müdürü Doğan Şah ise arsa dağıtımının puanlama usulüne göre yapıldığını söyledi. Puanlama sisteminin başvuran kişinin çocuk sayısı, vatandaş olup olmaması gibi belirli kriterlere göre yapıldığını aktaran Şah, arsa dağıtımı için başvuru yaşının alt sınırının 20 olduğunu üst sınırın ise olmadığını ifade etti. Şah, Ağıllar köyündeki şikayetin kendisine aktarılmadığını da sözlerine ekledi.