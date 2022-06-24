Künye
Kıbrıs 35
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Eroinden mahkemeye çıkarıldılar!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sapık cezaevine gönderildi!
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Sahte paracılar cezaevine gönderildi
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Zanlının kanında uyuşturucu maddeye rastlandı
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!
Sahte emlakçı öğrenci çıktı!

Ağıllar’da yeniden alevlenen yangına havadan müdahale sürüyor

Rüzgarın etkisiyle Ağıllar Köyünün dağ eteklerinde yeniden alevlenen yangına helikopter ve uçaklar ile havadan müdahale ediliyor.

24 Haziran 2022 Cuma 15:17
424 Okunma
Ağıllar’da yeniden alevlenen yangına havadan müdahale sürüyor
banner48

Mersinlik’te başlayan ve dört gündür rüzgarın etkisiyle bazen kontrol altına alınan bazen de yer yer yeniden alevlenen yangınla mücadele sürüyor.

Bugün 13.00 sıralarında rüzgarın şiddetini artırmasıyla, Ağıllar Köyünün dağ eteklerinde yeniden dumanlar yükseldi.

Ağıllar Köyünde çalışmaları incelemek üzere bulunan komşu köy Altınova Muhtarı Erbil Kara, şu an rüzgarın yönünden dolayı yangının Ağıllar ile Altınova’yı tehdit etmediğini ancak rüzgarın yön değiştirmesi halinde riskin ortaya çıkabileceğini söyledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangın yerleşim birimlerine ilerliyor!
Yangın yerleşim birimlerine ilerliyor!
Fuat Oktay adadan ayrılıyor
Fuat Oktay adadan ayrılıyor
Başbakanlık'tan acil çağrı!
Başbakanlık'tan acil çağrı!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim