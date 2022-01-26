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Ağır Araç Sürücülerine Uyarı!

KTMMOB Makina Mühendisleri Odası, dağda buzlanma ve kar yağma ihtimaline işaret ederek, ağır vasıta sürücülerini uyardı. 

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:21
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Ağır Araç Sürücülerine Uyarı!
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Odadan yapılan açıklamada, Beşparmak dağlarının kuzeyinde bulunan yollarda geceleyin buzlanmanın ortaya çıkmasının kuvvetle muhtemel olduğu ifade edildi. 
KKTC’de ağır hizmet tipi araçların, aşırı yüklenmeleri ve kötü işletme koşullarında olduğuna işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Girne–Lefkoşa–Girne yolu da ağır ticari araçların kullanımına kapalı olmasına rağmen,  yoğun olarak ve 50 km/saat hız limiti üzerinde  ağır yüklü araçlar tarafından kullanılmakta olduğu da görülmektedir.
Ağır araç sürücülerinin, buzlanma ihtimali olan  Dağ yolunda düşük hız ve düşük vites ile kullanmaları, Girne–Lefkoşa–Girne yolunun ise yasak olmasına rağmen, üstelik güvenli hız limitinin de üzerinde kullanan araçların ciddi güvenlik zaafiyeti yaratmasını engelleyecek denetim ve kontrollerin yapılması gerekmektedir. Bu denetim ve kontrollerin yanında yüklü kamyonların özellikle rampa inerken ihtiyaç duyulan zamanda ve mesafede durabilmeleri ve trafikte yaratacakları risklerin asgari seviyede olması için   2’inci vites ve azami 30 km/saat hızda seyir etmelerinin sağlanması gerekmektedir. Girne–Lefkoşa–Girne yolunun kullanım yasağının da göz önüne alınarak, ağır araç sürücülerinin bu yolu kullanmaları engellenmelidir.”

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