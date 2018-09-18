Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95055
ALTIN
244.422
DOLAR
6.3394
STERLİN
8.3339
EURO
7.4066
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl davranmalı?
Okula isteksiz giden çocuğa nasıl...
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları: Boyutuna göre değişiyor
Tembelliğin suçlusu bulundu… Bilim insanları...
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Kedisinden ölümcül bakteri kaptı
Çift olarak toplam 200 kilo verdiler!
Çift olarak toplam 200 kilo...
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor
Telefonlardaki kulaklık girişi tarih oluyor

Ağır ceza 37 dosyayla başlıyor

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi yeni heyet adli yılın ilk oturumunu dün gerçekleştirdi. Oturumda, Lefkoşa’nın suç profili de gözler önüne serildi

18 Eylül 2018 Salı 09:23
Ağır ceza 37 dosyayla başlıyor

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, adli tatilin ardından dün gerçekleştirilen açılış oturumu ile göreve başladı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ilk oturumu olan dünkü açılışta, Kıdemli Savcı Ahmet Varol, Savcı Aliye Özçınar, Savcı Atilla Etkin,  Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmemi tanık olarak dinletti.

37 dava Ağır Ceza’ya havale edildi

Kıdemli Savcı Ahmet Varol,  açılış konuşmasında, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oturumlarına 37 dava dosyası havale edildiğini bu davaların uyuşturucu, cinsel içerikli suç ve ölümlü trafik kazası dosyası olduğunu söyledi.

Lefkoşa’da 773 cürüm suçu

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan, 1 Ocak ile 17 Eylül 2018 tarihleri arasında 773 cürüm, 363 kabahat dosyası açıldığını açıkladı.

Soyalan, 773 cürüm dosyasından 515’nin mahkemeye sevk edildiğini, 258 dosyanın ise halen soruşturma altında olduğunu ve uzmanlık raporu gibi raporların beklendiğine söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürü Soyalan, 6 bin 537 trafik dosyası açıldığını, bu dosyalardan 5 bin 736 tanesinin mahkemeye sevk edildiğini, 801’inin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti.

Cezaevi mahkûm ve tutuklu sayısı 535

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, heyet huzurunda 17 Eylül itibarı ile mahkûm ve tutuklu sayısını aktardı.

Bilmem, “Cezaevinde hükümsüz ve tutuklu toplam 535 kişi var. 203 hükümsüz, 332 hükümlü mevcut. Cezaevinde bulunan 50 kişi Lefkoşa’nın tutuklusu. Ağır ceza mahkemelerinde yargılanmayı bekleyenlerin sayısı ise 12. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 38 kişi yargılanmayı beklerken, 3 kişi Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmek için başvuruda bulundu. Güzelyurt’tan 5, Lefke’den 3 tutuklu var. Hükümsüz tutuklu olup, üç ayı dolan ve davaları dosyalanmayan tutuklu yok” dedi.

37 dosya ile yeni adli yıla başladılar

2018-2019 yeni adli yılda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, heyet olarak 37 dosya ile yeni adli yıla başladıklarını, görüşülmesi gereken davaları en erken zamanda karara bağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

İki tanığın verdiği bilgiler ışığında Ağır Ceza Mahkemesi oturumunu açtıklarını kaydeden Aksun, yoğun bir yıl geçireceklerine dikkati çekti.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit: Biz sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz için mücadele veriyoruz
Özyiğit: Biz sizlerin en iyi şekilde yetiştirilmeniz için mücadele veriyoruz
Çayönü çifti,Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 sterlin bağış yaptı
Çayönü çifti,Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne 500 sterlin bağış yaptı
Gazimağusa’daki bazı okullarda ‘okul etkinlik çantası’ dağıtıldı
Gazimağusa’daki bazı okullarda ‘okul etkinlik çantası’ dağıtıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim