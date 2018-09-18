Ağır ceza 37 dosyayla başlıyor

HAVADİS'ten Devrim DEMİR'in haberine göre, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi, adli tatilin ardından dün gerçekleştirilen açılış oturumu ile göreve başladı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’den oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin ilk oturumu olan dünkü açılışta, Kıdemli Savcı Ahmet Varol, Savcı Aliye Özçınar, Savcı Atilla Etkin, Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan ve Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmemi tanık olarak dinletti.

37 dava Ağır Ceza’ya havale edildi

Kıdemli Savcı Ahmet Varol, açılış konuşmasında, Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin oturumlarına 37 dava dosyası havale edildiğini bu davaların uyuşturucu, cinsel içerikli suç ve ölümlü trafik kazası dosyası olduğunu söyledi.

Lefkoşa’da 773 cürüm suçu

Lefkoşa Polis Müdürü Ahmet Soyalan, 1 Ocak ile 17 Eylül 2018 tarihleri arasında 773 cürüm, 363 kabahat dosyası açıldığını açıkladı.

Soyalan, 773 cürüm dosyasından 515’nin mahkemeye sevk edildiğini, 258 dosyanın ise halen soruşturma altında olduğunu ve uzmanlık raporu gibi raporların beklendiğine söyledi.

Lefkoşa Polis Müdürü Soyalan, 6 bin 537 trafik dosyası açıldığını, bu dosyalardan 5 bin 736 tanesinin mahkemeye sevk edildiğini, 801’inin ise tahkikat altında olduğunu kaydetti.

Cezaevi mahkûm ve tutuklu sayısı 535

Merkezi Cezaevi Müdürü Metin Bilmem, heyet huzurunda 17 Eylül itibarı ile mahkûm ve tutuklu sayısını aktardı.

Bilmem, “Cezaevinde hükümsüz ve tutuklu toplam 535 kişi var. 203 hükümsüz, 332 hükümlü mevcut. Cezaevinde bulunan 50 kişi Lefkoşa’nın tutuklusu. Ağır ceza mahkemelerinde yargılanmayı bekleyenlerin sayısı ise 12. Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 38 kişi yargılanmayı beklerken, 3 kişi Türkiye Cumhuriyeti’ne iade edilmek için başvuruda bulundu. Güzelyurt’tan 5, Lefke’den 3 tutuklu var. Hükümsüz tutuklu olup, üç ayı dolan ve davaları dosyalanmayan tutuklu yok” dedi.

37 dosya ile yeni adli yıla başladılar

2018-2019 yeni adli yılda Lefkoşa Ağır Ceza Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, heyet olarak 37 dosya ile yeni adli yıla başladıklarını, görüşülmesi gereken davaları en erken zamanda karara bağlamayı hedeflediklerini açıkladı.

İki tanığın verdiği bilgiler ışığında Ağır Ceza Mahkemesi oturumunu açtıklarını kaydeden Aksun, yoğun bir yıl geçireceklerine dikkati çekti.