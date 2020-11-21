Ağır Suç İşlemek İçin Gizli İttifak Kurdular

Haspolat-Lefkoşa’da gizli ittifak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Ikechukwu ORAKA, Obinna Stanley AGBIDIKE, İfeanyi Elvis IGWE, Alain Fodje BABILA, Sarah Rouxlee Mpofu mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Bayır olayla ilgili bulguları aktardı. Bayır zanlılar 1- Ikechukwu ORAKA, 2-Obinna Stanley AGBIDIKE, 3-İfeanyi Elvis IGWE, 4-Alain Fodje BABILA, 5-Sarah Rouxlee Mpofu'nun Haspolat'ta işlenen agır bir cürüm işlemek kasti ile gizli ittifak kurma suçlarından methalder olduklarını söyledi. Polis 20.11.2020 tarihinde saat 18.30 raddelerinde Haspolat Sanayi bölgesinde alınan ihbar üzerine yapılan kontrolde şüpheli görülen Zanlıların Demirhan Polis karakoluna davet edilerek yapılan sorugularında halen Güney Kıbrıs'ta yaşayan Nijerya uyruklu bir şahsın ve Zanli-1'in organize etmesi ile Zanlı-2, Zanlı-3. Zanli-4 ve Zanlı-5'i yasadışı yollardan Güney Kıbrıs’a götürmek için anlaşıp bu amaç ile haspolat Sanayi bölgesinde buluşmak amacı ile gittiklerinin tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmada Zanlı-5 ilk yapmış olduğu beyanda Zanlı-4 ile beraber Güney'e gitmek için sanayi bölgesine geldiklerini bir şahsın kendilerini gelip alacağı beyanında bulunduklarını beyan etti. Polis Zanlı-1 ise yaptığı ilk beyanda Güney'de yaşayan bir şahsın organize etmesi ile zanlı-2 ve Zanlı-3'ü Güney'e götürmek için Haspolat’a gittiklerini beyan ettiğini ancak daha sonra gönüllü bir ifade verip Zanlı-2 ve Zanlı-3'ün kendi arkadaşları olduğunu ve BAE isimli şahıs ile buluşmak için Haspolat'a gittiklerini Güney'e geçmek amacı ile gitmediklerini. Zanli-4 ve Zanlı-5'i tanımadığını beyanında bulunduğunu söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak yürütülen soruşturmanın devam ettiğini halen alınması gereken ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu belirterek zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.