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Ağır vasıtalara saat kısıtlaması

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, ağır vasıtaların trafiğe çıkış saatlerine getirilen kısıtlamayla ilgili hatırlatma yaptı.

21 Eylül 2018 Cuma 12:37
Ağır vasıtalara saat kısıtlaması

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi; Yol güvenliği ve kamu düzeni bakımından KKTC genelinde trafiğe açık tüm yollarda kamu yaz ve kış mesaisinde geçerli olmak üzere, mesai başlangıcının bir saat öncesinden mesai başlangıcına kadar 5000 Kg. ve üzeri ağırlıkta olan kamyonların seyrüseferleri ve trafikte bulunmaları yasaktır.

Bu kapsamda olan araçların kış mesaisi boyunca 07.00 ile 08.00 saatleri arasında trafiğe çıkmalarının yasak olduğunu bir kez daha hatırlatırız.

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Son Güncelleme: 21.09.2018 14:05
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemKısıtlamaTrafikAğır VasıtalarBayındırlık Ve Ulaştırma Bakanlığı
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