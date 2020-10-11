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AĞIR YARALANAN MELİH KÜSTAHİ BEYİN KANAMASI TEŞHİSİ İLE YOĞUN BAKIMDA

Çatalköy’deki motosiklet kazasında Melih Küstahi (E-29) ağır yaralandı.

11 Ekim 2020 Pazar 19:20
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AĞIR YARALANAN MELİH KÜSTAHİ BEYİN KANAMASI TEŞHİSİ İLE YOĞUN BAKIMDA

Çatalköy’deki motosiklet kazasında Melih Küstahi (E-29) ağır yaralandı.

Polis Basın Bülteni’ne göre,  Melih Küstahi saat 13.00 sıralarında,  Şht Bayram Özgüm Caddesi üzerinde, motosikleti ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybedip yol içerisine yan kısmı üzerine devrilip sürüklenerek kaldırıma çarptı.

Küstahi  Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan ilk yardım tedavisinden sonra Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesine sevk edilerek beyin kanaması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahede altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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