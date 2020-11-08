Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor

Gazimağusa’da Kurtalan sokak üzerinde aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu aynı ülke vatandaşı olan M.N.T isimli şahsı kalp kısmından bıçakla ağır şekilde yaralayan Vietnam uyruklu Khac Hau Nguyen olaydan kısa bir süre sonra tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde hakkına 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis çavuşu Arif Tolgan olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tolgan şahadetinde, 7.11.20 tarihinde Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde, zanlının önceden aralarında olan husumet nedeniyle sözlü olarak tartıştığı Vietnem uyruklu M.D.T’yi, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bir bıçağı kalbinin alt kısmına sokmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Yaralan şahsın önce Gazimağusa, sonrasında Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisine yatırıldığını ve hayati tehlikesi olduğunu belirten PÇ Tolgan olaydan kısa süre sonra zanlının ikametgahı civarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığına dikkat çeken PÇ Tolgan, alınacak birçok ifade yanında bölgedeki kameraların inceleneceğine değindi. Zanlının müştekiyi bıçaklaması ile ilgili elde sözlü beyan ve ifadeler mevcut olduğunu söyleyen tanık polis çavuşu, tahkikatın sürdürülebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının 3 gün süreyle poliste gözetim altında tutulması yönünde emir verdi. (MHA)