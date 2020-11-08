Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam...
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile...
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uuyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
150 adet hapla yakalandı
150 adet hapla yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı
Güvenlik kameralarına yakalandı

Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor

Gazimağusa’da Kurtalan sokak üzerinde aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu aynı ülke vatandaşı olan M.N.T isimli şahsı kalp kısmından bıçakla ağır şekilde yaralayan Vietnam uyruklu Khac Hau Nguyen olaydan kısa bir süre sonra tespit edilerek tutuklandı.

08 Kasım 2020 Pazar 17:43
1333 Okunma
Ağır yaralanan Vietnamlı şahıs yaşam mücadelesi veriyor

Gazimağusa’da Kurtalan sokak üzerinde aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu aynı ülke vatandaşı olan M.N.T isimli şahsı kalp kısmından bıçakla ağır şekilde yaralayan Vietnam uyruklu Khac Hau Nguyen olaydan kısa bir süre sonra tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün katle teşebbüs, ağır yaralama ve kanunsuz bıçak taşıma suçlamasıyla çıkarıldığı Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde hakkına 3 gün tutukluluk emri temin edildi.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede şahadet veren polis çavuşu Arif Tolgan olgularla ilgili mahkemeye bilgi verdi. Tolgan şahadetinde, 7.11.20 tarihinde Gazimağusa’da Kurtalan Sokak üzerinde, zanlının önceden aralarında olan husumet nedeniyle sözlü olarak tartıştığı Vietnem uyruklu M.D.T’yi, tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bir bıçağı kalbinin alt kısmına sokmak suretiyle ağır şekilde yaraladığını söyledi.

Yaralan şahsın önce Gazimağusa, sonrasında Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım servisine yatırıldığını ve hayati tehlikesi olduğunu belirten PÇ Tolgan olaydan kısa süre sonra zanlının ikametgahı civarında tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın henüz bulunamadığına dikkat çeken PÇ Tolgan, alınacak birçok ifade yanında bölgedeki kameraların inceleneceğine değindi. Zanlının müştekiyi bıçaklaması ile ilgili elde sözlü beyan ve ifadeler mevcut olduğunu söyleyen tanık polis çavuşu, tahkikatın sürdürülebilmesi maksadıyla zanlı aleyhine 3 günlük tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Mesut Mesutoğlu zanlının 3 gün süreyle poliste gözetim altında tutulması yönünde emir verdi. (MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Lefke’de esnaf ve vatandaşla bir araya geldi
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Erkek arkadaşını çıplak fotoğrafları ile tehdit etti!
Taşken Doğa Parkı: Bu yırtıcı kuşu bugün bir insan vurarak katletmeye çalıştı!
Taşken Doğa Parkı: Bu yırtıcı kuşu bugün bir insan vurarak katletmeye çalıştı!
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim