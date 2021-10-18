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Ağır yaralının durumu aynı, sürücü bulunamadı

Mağusa’da dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Yıldız’ın Mağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

18 Ekim 2021 Pazartesi 21:21
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Ağır yaralının durumu aynı, sürücü bulunamadı
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Mağusa’da dün sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Mustafa Yıldız’ın Mağusa Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre araç sürücüsü ise henüz bulunamadı.

Mağusa’da sabaha karşı meydana gelen trafik kazasında, biri ağır dört kişi yaralanmış, kazaya sebep olan araç sürücüsü ise olay yerinden kaçmıştı.

Polis kaza ile ilgili şu bilgiyi paylaşmıştı:

“Mağusa’da Sakarya Bölgesi’nde, Chukwuebuka NWOKEKE (E-31), yönetimindeki SS 430 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden ve çöp almak için durmakta olan Osman LEKESİZ (E-35) yönetimindeki ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmında çöp boşaltmak için durmakta olan Mustafa YILDIZ (E-48)’a ve ardından da duramayarak ML 140 plakalı çöp kamyonunun arka kısmına çarpmıştır.

Kazada yaralanan SS 430 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Ngamba LETA (K-22), Sarah MBUYI (K-21) ve Jael NSIAKALA (K-20) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesi acil servisinde müşahede altına alınırlarken kazada ağır yaralanan Mustafa YILDIZ ise sol ayağında kırık ve beyin kanaması teşhisi ile Gazimağusa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Kaza sonrası olay yerinden kaçan SS 430 plakalı araç sürücüsü aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.”

(YENİDÜZEN)

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