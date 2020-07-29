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Ağırdağ'da yangın!

Bir dönümlük arazi küle döndü.

29 Temmuz 2020 Çarşamba 17:13
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Ağırdağ'da yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, A.Ç. (E-35) kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı

Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar gördü. 

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Yangın
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