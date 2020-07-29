Ağırdağ'da yangın!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre bugün saat 12:15 sıralarında, Ağırdağ köyünün kuzey kısmında, A.Ç. (E-35) kullanımında bulunan spiral makine ile çalıştığı sırada makineden çıkan kıvılcım sonucu yangın çıktı

Çıkan yangın sonucu yaklaşık bir dönümlük arazi içerisinde bulunan 2 harnup, 8 zeytin ağacı, makilik alan ile 20 metrelik telefon hattı kablosu yanarak zarar gördü.

Yangın polis itfaiye ve Orman Dairesine ait ekipler tarafından kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam ediyor.