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Ağırdağ’da 1,5 Yıldır Çalışmayan Su Kuyusu Devreye Girdi

05 Temmuz 2019 Cuma 08:50
Ağırdağ’da 1,5 Yıldır Çalışmayan Su Kuyusu Devreye Girdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su Dairesi ve Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağırdağ bölgesinde bir buçuk yıldır çalışmayan MTA 1 su kuyusu devreye girdi. Su kuyusundan 15 metreküp/saat verimle su alınmaya başlandı.

Ağırdağ’daki mevcut içme suyu kuyusunun devre dışı kalmasının ardından köy muhtarlığının talebi üzerine, köyün su ihtiyacının karşılanması amacıyla MTA 1 kuyusu su şebekesine bağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yapılan ölçümlerde suyun köy halkının ihtiyacına katkı yapacak kapasitede olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bakan Oğuz'un incelemesi sırasında, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ Köyü Muhtarı Hasan Oktay Piro ve Bakanlık yetkilileri hazır bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Ağırdağ
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Dikmenli 2019-07-05 11:35:37

Ee noldu gardaş şimdi . Türkiyeden gelen suyun tonajını öderdik en bahalısından şimdi suyu beleş bulduk ayni fiyattan bahalıdan ödemeye devam? heşa başganımız çok haşa ceblerin dolsun gözün doysun

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magosalı 2019-07-05 12:25:11

tolga beyyinin kapattığı ağrıdağ radara da bir el at sayın bakan

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