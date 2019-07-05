Ağırdağ’da 1,5 Yıldır Çalışmayan Su Kuyusu Devreye Girdi

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Su Dairesi ve Dikmen Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, Ağırdağ bölgesinde bir buçuk yıldır çalışmayan MTA 1 su kuyusu devreye girdi. Su kuyusundan 15 metreküp/saat verimle su alınmaya başlandı.

Ağırdağ’daki mevcut içme suyu kuyusunun devre dışı kalmasının ardından köy muhtarlığının talebi üzerine, köyün su ihtiyacının karşılanması amacıyla MTA 1 kuyusu su şebekesine bağlandı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, yapılan ölçümlerde suyun köy halkının ihtiyacına katkı yapacak kapasitede olduğunu tespit ettiklerini söyledi.

Bakan Oğuz'un incelemesi sırasında, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, Ağırdağ Köyü Muhtarı Hasan Oktay Piro ve Bakanlık yetkilileri hazır bulundu.