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AĞLAMA VE BENİM ADIMA KONUŞMA!

Ali Kişmir'in bugünkü köşe yazısı...

04 Mayıs 2021 Salı 15:41
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AĞLAMA VE BENİM ADIMA KONUŞMA!

Rum Lider Nikos Anastasiadis’e kızma hakkın yok Bay Tatar!..
Çünkü ona bu tarihi fırsatı altın tepsi de sen sundun!..
Daha düne kadar;
-Müzakere masasından kaçan!..
-Çözüm sürecini havaya uçuran!..
Ve federasyon zemininde müzakere etmekten korkan Anastasiadis, şimdi sayenizde federasyon meleğine dönüştü!..
Merak etmeyiniz, biz Anastasiadis’in de, sizin de ne olduğunuzu biliyoruz!..
Ne onun şimdiki duruşu samimidir, ne de sizlerin biatçı kimliğimizle bağımsızlıktan bahsetmeniz!..
O nedenle ağlama Sayın Tatar!..
En önemlisi de, benim adıma sakın konuşma!..
Sen önce Kıbrıslı Türklerin, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne değil Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne vatandaş olduğu iddianın gereğini yap!..
Yırtıp atın sen ve sana oy verenler cebinizdeki Kıbrıs Cumhuriyeti pasaportlarını!..
Hadi bu yönde bir çağrı yapsana!..
“Ya KKTC kimliği ya da Kıbrıs Cumhuriyeti kimliği” diye Kıbrıslı Türklere sorsana!..
Bakalım atandığın o saraydan kaç kişi bunu yapacak!..
Kaç tane UBP’li cebindeki kimliği kıracak!..
Hadi, varsa o yüreğin ve önce liderliğine sonra da sana oy verenlere güveniyorsan yap bu çıkışı!..
Cesaretin yok mu?
Unutmadan, ben dedelerimin de nenelerimin de kim olduklarını çok iyi biliyorum!..
Ve de Kişmir ile Aylakçı torunu olmaktan gurur duyuyorum!..
Hele bir Kıbrıslının torunu olmak benim için kelimlerle tarif edilemezdir!..
O nedenle benim adıma konuşma, Roxelana adına konuş!..

Anahtar Kelimeler:
Ali Kişmir
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