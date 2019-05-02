Ahıska Türkleri Derneği'nden panel

Dernekten yapılan açıklamada, Panelin, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de yer alacağı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Moderatörlüğünü, Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu’nun yapacağı panele, Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eski Müzakereci Osman Ertuğ, TMT Derneği Başkanı Yılmaz Bora, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal’ın panelist olarak katılacağı kaydedildi.



Açıklamada, Panele, Gazimağusa Belediyesi, Girne Belediyesi, İskele Belediyesi, Çatalköy Belediyesi, Lapta Belediyesi, Serdarlı Belediyesi, Paşaköy Belediyesi, Vadili Belediyesi, Alsancak Belediyesi, Tatlısu Belediyesi, Büyükkonuk Belediyesi, Yeni Erenköy Belediyesi, Türk Mukavemet Teşkilatı Derneği, Türk Barış Kuvvetleri Gaziler Derneği, KKTC Ülkü Ocakları, Rauf Raif Denktaş Düşüncelerini Yaşatma Derneği, Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği, Mobbingle Mücadele Derneği, Karadeniz Kültür Derneği, Hataylılar Kültür Dayanışma Derneği, KKTC Gaziantep Kültür Derneği, Maraş Birlik ve Dayanışma Derneği’nin destek verdiği ifade edildi.KKTCKültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, tüm vatandaşları panele davet etti.