Ahıska Türkleri Derneği'nden panel

Dernekten yapılan açıklamada, Panelin, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde 4 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00’de yer alacağı ve 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu’nun açılış konuşmasıyla başlayacağı belirtildi.
Açıklamada, Moderatörlüğünü, Boğaziçi Üniversitesi ve ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Selçuk Kumbaroğlu’nun yapacağı panele, Eski Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Eski Müzakereci Osman Ertuğ, TMT Derneği Başkanı Yılmaz Bora, YDÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hüseyin Işıksal’ın panelist olarak katılacağı kaydedildi.
KKTC Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Hakan Uygun, tüm vatandaşları panele davet etti.