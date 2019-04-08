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Ahmad teminata bağlandı!

08 Nisan 2019 Pazartesi 19:10
Ahmad teminata bağlandı!
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Gazimağusa Lefkoşa ana yolu üzerinde seyir halinde iken zig zag lar çizerek yoluna devam eden ZNK 224 araç ihbar üzerine polis ekibi tarafından Korkuteli  kavşağında durdurularak kontrol edildi. Araç sürücüsü  Abdalal  Esameldın Sıddıg Ahmad( E.22) üzerinde ve aracında yapılan aramada içerisinde  uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ile 1 gr uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde bulunarak zanlı tutuklanmıştı. Zanlı polise verdiği ifade ve okunan davasında suçunu kabul ettiği cihetle bugün Gazimağusa Kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Yargıç Umut İnan zanlının KKTC haricine çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini polise teslimi ve 5000 TL nakdi teminat yatırması şartıyla serbest kalmasını emretti. (MHA)

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