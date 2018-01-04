Ahmet Alp'i Allah korudu

Havadis'ten Onur Ulağ'ın haberine göre, Ulukışla-Gazimağusa yolunda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek 3 takla atan ve hurdaya dönen aracın 22 yaşındaki sürücüsü mucize eseri hayata tutundu.

Görenlere sürücüyü ‘Allah korudu’ dedirten kazada 22 yaşındaki Ahmet Alp yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre kaza dün 18.00 saatleri arasında Ulukışla-Gazimağusa yolunda meydana geldi.

Ulukışla istikametine doğru FR 820 plakalı aracıyla seyreden Ahmet Alp isimli sürücü bir anlık dikkatsizliği sonucu yolun solundan çıkarak üç takla attı.

Kaza sonucu yoldan çıkan araç yaklaşık 80 metre arazi içerisinde sürüklendi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Alp, olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücü yapılan tedavinin ardından göğüs travması şüphesiyle müşahede altına alındı.