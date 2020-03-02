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Ahmet Armutçu yaşamını yitirdi

1974 Mutlu Barış Harekatı Gazisi Ahmet Armutçu hayatını kaybetti.

02 Mart 2020 Pazartesi 10:49
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Ahmet Armutçu yaşamını yitirdi

1974 Mutlu Barış Harekatı Gazisi Ahmet Armutçu hayatını kaybetti.

Ahmet Armutçu, cenaze töreni saat 14.00 Gaziler Derneği Gazimagusa’da askeri tören sonrası Polatpaşa Camiisi’nde ikindi namazı sonrası Gazimagusa kabristanlığına defnedilecek.

Anahtar Kelimeler:
GaziCenaze
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