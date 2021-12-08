Ahmet Arslan: “UBP 23 Ocak'ta tek başına iktidara doğru gidiyor”

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UBP Girne Milletvekili aday adayı Ahmet Arslan, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın sorularını yanıtladı ve neden milletvekili aday adayı olduğunu anlattı.

Siyasete girmeye karar vermesi hakkında açıklama yapan Arslan, “Buna siz karar vemiyorsunuz. Topluma hizmet veren işler yaptığınızda ön plana çıkmaya başlıyorsunuz ve insanların talepleri bu yönde olmaya başlıyor. Halkımızın yaşadığı sıkıntılar hakkında çözüm önerileri sunduğunuzda vatandaş sizi bu göreve uygun görüyor. Profesyonel geçmişim ve hizmetlerim neticesinde artık danışılan ve yardım istenen kişi konumuna geldiğinizde sizden önce karar verenler oluyor. Bu da bize mutluluk veriyor. Sorumluluk alarak bu yükü kaldırabileceğime inanıyorum ve o yüzden de milletvekilliği aday adaylığımı açıkladım” dedi.

Siyasette çok ciddi tıkanıklıklar olduğuna dikkat çeken Arslan, “46 yıllık bir cumhuriyette 43 tane hükümet kuruldu. Bu sağlıklı bir durum değil. Meclisin kalitesi çok önemli. Bir insan iyi kalpli biri olabilir ama iyi bir icraatçı olmayabilir. Burada da bir toparlanma gerekiyor. Bu memleketi ileriye götürebilecek tam karar veren bir idarede eksiklikler olduğu için çok daha fazla faaliyetler yapabileceğime inandığım için aday olup halkın karşısın acıkmayı görev bildim” şeklinde konuştu.

UBP’nin 23 Ocak’ta gerçekleşecek olan seçimde tek başına iktidar olma noktasında olduğunu söyleyen Arslan, “tek başına iktidar olduğunuzda bir takım engeller ortadan kalkıyor. İnanıyorum ki 23 Ocak’ta tek başına iktidara doğru gidiyor. Olmasa bile en az 23-24 milletvekili çıkaracağımıza inanıyorum” dedi.