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Ahmet Ateş ve Aynur Hatay'ın ölüm nedeni açıklandı

02 Eylül 2021 Perşembe 12:38
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Ahmet Ateş ve Aynur Hatay'ın ölüm nedeni açıklandı

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

31.08.2021 tarihinde, Derince’de sakin ikametgâhı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitiren Ahmet ATEŞ (E-55)’in yapılan otopsisinde ölüm sebebinin geçirmiş olduğu “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

27.08.2021 tarihinde, Sınırüstü'nde kalmakta olduğu yaşlı bakım evinde rahatsızlanarak yaşamını yitiren Aynur HATAY (K-80)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve buna bağlı olarak gelişen kalp krizi” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.

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