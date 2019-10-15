Ahmet Çakar'dan Mustafa Akıncı'ya skandal sözler!

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptığı yorumla tepki çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi. Çakar, Akıncı'yı yerden yere vururken ' Atılan bu gol ona girsin ' dedi.... Çakar'ın haddini aşan sözlerine tepki yağdı.

