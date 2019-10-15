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Ahmet Çakar'dan Mustafa Akıncı'ya skandal sözler!

15 Ekim 2019 Salı 15:03
Ahmet Çakar'dan Mustafa Akıncı'ya skandal sözler!

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptığı yorumla tepki çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi. Çakar, Akıncı'yı yerden yere vururken ' Atılan bu gol ona girsin ' dedi.... Çakar'ın haddini aşan sözlerine tepki yağdı.
 

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Son Güncelleme: 15.10.2019 15:09
Anahtar Kelimeler:
Mustafa AkıncıAhmet Çakar
Yorumlar
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hüsam 2019-10-15 15:31:27

çakar çakmaz çakan çakmak

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BOB MARLEY 2019-10-15 15:35:14

Sayın Akıncı senin gibi her cebinden 5 tane çıkarır okumuş CAHİL.

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Nacizane 2019-10-15 16:37:39

Programlara alkollü çıkmaktan vazgeçmeni tavsiye ediyorum...

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tam bır salak 2019-10-15 17:33:31

ya bu cakar tam bır salak zatan cıktıgı programda abık sabık konuşur dıyecegım salako

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kibrisli 2019-10-15 17:40:35

ahmet i--e ne zamandan beri kibris turkiye cumhuriyeti oldu ancak ruyanizda.

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