Ahmet Çakar'dan Mustafa Akıncı'ya skandal sözler!

Beyaz Futbol yorumcusu Ahmet Çakar, Barış Pınarı Harekatıyla ilgili yaptığı yorumla tepki çeken Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'yı eleştirdi. Çakar, Akıncı'yı yerden yere vururken ' Atılan bu gol ona girsin ' dedi.... Çakar'ın haddini aşan sözlerine tepki yağdı.
Son Güncelleme: 15.10.2019 15:09
çakar çakmaz çakan çakmak
Sayın Akıncı senin gibi her cebinden 5 tane çıkarır okumuş CAHİL.
Programlara alkollü çıkmaktan vazgeçmeni tavsiye ediyorum...
ya bu cakar tam bır salak zatan cıktıgı programda abık sabık konuşur dıyecegım salako
ahmet i--e ne zamandan beri kibris turkiye cumhuriyeti oldu ancak ruyanizda.