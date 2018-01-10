Ahmet Çaluda'dan 'Helva' açıklaması

Güzelyurt'ta seçimlerin ardından helva partisi veren bir grup UBP'li genç hakkında Ahmet Çaluda açıklama yaptı.

Çaluda bu etkinliğin seçimi kaybeden Kemal Dürüst'e karşı olmadığını söyledi.

İşte o açıklama:

"Bugün bazı basın yayın kuruluşları ve internet haber sitelerinde çıkan ‘’Helva Partisi’’ haberlerini üzülerek okumuş bulunmaktayım. Ulusal Birlik Partisi büyük bir ailedir. Seçim sonrası ortaya çıkan tablo partimiz içerisinde büyük bir sevinçle karşılanmıştır. Bu sevinçle gençlerimiz kendi aralarında bir kutlama yapmış ve helva dağıtarak 2013 seçimini vurgulamıştır. Burada kimsenin ismi geçmediği gibi herhangi bir art niyet de aranmamalıdır. Bu bir yarıştır. Yarışta kazanmak da kaybetmek kadar doğaldır. Gençlerimizin kendi aralarında eğlenmek istemesini seçimi kaybden bir adayımıza yönelik yapıldığı düşünülmüştür. UBP bizim partimizdir. Biz, partimizin sandıktan birinci parti olarak çıkması neticesi ile mutluluk yaşadık. Bazı adaylarımız kaybetmiş bazıları da kazanmıştır ama bize göre kazanan veya kaybeden yoktur, bize göre kişiler değil partimiz kazanmıştır. Bizler bugüne kadar tüm adaylarımıza eşit mesafede durduğumuz gibi bundan sonraki süreçte de durmaya devam edeceğiz. Gençlerimizin yaptığı davranışı gençlik heyecanına verdiğimiz gibi yanlış anlaşılmasından dolayı da üzüntü duyduğumuzu bir kes daha belirtir, saygılarımı sunarım."